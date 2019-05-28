Computex 2019: новые трансформируемые ноутбуки HP EliteBook x360
В июле нынешнего года компания HP начнёт продажи новых трансформируемых ноутбуков EliteBook x360, ориентированных прежде всего на бизнес-пользователей.
Покупателям будут предлагаться модели EliteBook x360 1030 G4 и EliteBook x360 1040 G6, оснащённые дисплеем размером соответственно 13,3 дюйма и 14 дюймов по диагонали.
Заказчики смогут выбирать между версиями, оборудованными экраном формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей) и 4К (3840 ? 2160 точек). Крышка может вращаться на 360 градусов, что позволяет использовать устройства в планшетном режиме.
Компьютеры выполнены на аппаратной платформе Intel Whiskey Lake. Топовая конфигурация предусматривает использование процессора Core i7-8665U vPro, который содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,9 ГГц, частота в режиме «турбо» — до 4,8 ГГц.
Младшая из двух новинок может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти, старшая — до 32 Гбайт. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCie NVMe вместимостью до 2 Тбайт.
Среди прочего упомянуты интерфейсы Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4 и пр. Операционная система — Windows 10.
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28.05.2019 08:45