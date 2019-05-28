Intel представила процессоры Core десятого поколения: Ice Lake становятся реальными

Сегодня в рамках выставки Computex 2019 компания Intel официально представила долгожданные процессоры Ice Lake, которые производятся на базе 10-нм техпроцесса. На данный момент речь идёт о решениях для мобильного сегмента: тонких и лёгких ноутбуках и устройствах-трансформерах. Утверждается, что серийные чипы уже поставляются и первые системы на их основе в количестве около трёх десятков модификаций будут доступны к праздничному сезону 2019 года.

В число представленных продуктов входит две различных модификации процессоров: Ice Lake-U с тепловым пакетом 15 Вт и более экономичные Ice Lake-Y с тепловым пакетом 9 Вт. Все такие процессоры изготовлены по 10-нм технологическому процессу, основываются на новой микроархитектуре Sunny Cove и оснащены новым графическим движком 11-го поколения (Gen11).

Модельный рад Ice Lake представлен процессорами Core 10-го поколения и включает разнообразные версии от Core i3 до Core i7. На данный момент Intel не опубликовала конкретных данных о его составе, однако известно, что они получат модельные номера вида 10xxxU. Старшие версии Icе Lake при этом располагают максимально 4 ядрами и 8 потоками, кешем третьего уровня объёмом 8 Мбайт и частотами в турбо-режиме вплоть до 4,1 ГГц. Кроме того, в новых процессорах Intel добавила поддержку более быстрой памяти: LPDDR4X-3733 и DDR4-3200 с пропускной способностью до 60 Гбайт/с.

Таким образом, Ice Lake по сравнению с прошлым поколением процессоров, Whiskey Lake, не предлагает ни увеличенных частот, ни большего количества вычислительных ядер. Однако в новых чипах скрыты многочисленные усовершенствования, сделанные на архитектурном уровне, а также реализованы новые возможности коммуникации.

Процессоры Ice Lake привносят с собой первое за долгое время масштабное обновление микроархитектуры процессоров Core. Используемые ядра Sunny Cove увеличивают ширину исполнительного домена, позволяя обрабатывать до 5 команд одновременно, а кроме того обладают увеличенными объёмами кеш-памяти и более глубокими внутренними структурами данных, а также предлагают усовершенствованные алгоритмы предсказания ветвлений. L1-кеш данных Sunny Cove вырос с 32 до 48 Кбайт, кеш микроопераций увеличен на 50%, а объём кеш-памяти второго уровня доведён до 512 Кбайт на ядро.

В сумме всё это даёт примерно 18-процентное увеличение показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций) по сравнению с процессорами прошлого поколения, построенными на ядрах с микроархитектурой Skylake.

Встроенное в новые процессоры графическое ядро Intel Iris Plus, построенное на базе архитектуры 11 поколения также отличается значительными усовершенствованиями. Благодаря росту числа исполнительных устройств до 64 штук игровая производительность по сравнению с UHD Graphics 620 вросла примерно вдвое, что теперь позволяет исполнять популярные игры в разрешении 1080p с производительностью от 30 до 60 кадров в секунду. Кроме того, в новой графике появилась поддержка адаптивной частоты обновления экрана (Adaptive Sync).

Вместе с этим значительно увеличена производительность кодирования и декодирования видео, что должно позволить без проблем воспроизводить и обрабатывать видеоконтент в 4K-разрешении.

Теоретическая производительность старшей версии графического ядра составляет 1,12 Тфлопс при частоте 1,1 ГГц. Также необходимо упомянуть, что графика Ice Lake может работать как с 4K 120 Гц дисплеями, так и с дисплеями с более высокими разрешениями — 5K60 или 8K30. В число возможностей, естественно, включена и поддержка HDR10.

В архитектуре процессоров появилось два важных нововведения, нацеленных на работу с задачами искусственного интеллекта. Во-первых, поддержка специальных векторных целочисленных инструкций DL Boost (Deep Learning Boost) для решения задач глубокого обучения, и во-вторых, специальный выделенный логический блок Gaussian Neural Accelerator для улучшения производительности в задачах искусственного интеллекта. Говоря о реальных применениях этих функциональных блоков, в качестве примеров были приведены размытие фона на фотографиях и видео, семантический поиск по изображениям или интерактивное распознавание речи с одновременным её переводом. Новые функциональные блоки позволяют решать подобные задачи в системах с процессорами Ice Lake примерно в два с половиной раза быстрее, чем в системах прошлого поколения.

Вместе с этим система-на-чипе Ice Lake должна предложить лучшие в своем классе возможности подключения. В платформе впервые реализована поддержка интегрированного интерфейса Thunderbolt 3 и интегрированного адаптера беспроводной сети Intel Wi-Fi 6 (Gig+). Предложенная реализация Wi-Fi обеспечивает скорость беспроводной передачи до 1,7 Гбит/с, что превышает даже скорости типичной домашней проводной сети. Встроенный же контроллер Thunderbolt 3 рассчитан на поддержку до четырёх портов, выведенных на противоположенные стороны ноутбука.

К сожалению, никакой информации о том, что дизайн Ice Lake как-то сможет проявить себя в настольном сегменте, пока нет. На данный момент речь идёт исключительно о мобильных применениях Ice Lake. Впрочем, планы Intel также включают перенос этого дизайна на серверный рынок в 2020 году, и это может означать возможность появления подобных десктопных процессоров в течение следующего года.



