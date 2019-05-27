Computex 2019: Cooler Master раскрыла, что покажет в Тайбэе

Известный производитель компьютерных компонентов и периферийных устройств Cooler Master рассказал о целом ряде новых продуктов, которые будут представлены на Computex 2019.

В частности, Cooler Master покажет на выставке два новых корпуса Silencio S400 и Silencio S600 из серии широко известных тихих корпусов Silencio.

Другую серию MasterCase пополнил корпус MasterCase H100 в форм-факторе mini-ITX, оснащённый крупным 200-мм вентилятором. Новинка вполне подойдёт в качестве варианта ПК для путешествий. Тем более что встроенная ручка обеспечивает мобильность системы, а совместимость с блоком питания ATX гарантирует эффективное энергопотребление. Чёрный цвет, как полагает компания, придаёт MasterCase SL600M Black Edition новый зловещий вид.

Также будет показан корпус COSMOS C700P Black Edition с матовым чёрным покрытием, получивший по сравнению с оригиналом ряд внутренних и внешних улучшений.

Все эти улучшения — кожух блока питания, плоские кронштейны для радиатора, тонкие сетчатые панели, система кабель-менеджмента и дополнительная задняя панель — позволили расширить модульную конструкцию COSMOS. Панели и решетки корпуса выполнены в смолисто-чёрном цвете, а изогнутое закалённое стекло сделано немного светлее, чем у предшественника.

Экспозиция Cooler Master на Computex 2019 будет представлена множеством новых блоков питания и концепций. Новая термическая улучшенная платформа (TEP), разработанная Cooler Master для обеспечения высокой эффективности и значительного улучшения тепловых характеристик, будет представлена в трёх новых сериях: XG Gold Essential, XG Gold Advanced и XG Gold Plus.

С каждым годом всё больше растёт спрос на безвентиляторные блоки питания. Cooler Master продемонстрирует на Computex 2019 блок питания без вентилятора мощностью 650 Вт, а также блок питания мощностью 1000 Вт с настройкой вентилятора. Официальное название новинок станет известно уже в ходе выставки.

На выставке Computex 2019 компания представит новый жидкостный охладитель Dual Pump AIO с двухкамерным дизайном Cooler Master на обоих насосах. Он отличается от традиционных жидкостных охладителей AIO повышенной скоростью потока и давления охлаждающей жидкости, благодаря чему тепло процессора рассеивается с большей скоростью.

Посетителям экспозиции компании будет продемонстрирован новый воздушный кулер MasterAir Maker 3DVVC, изготовленный с использованием технологии вертикальной паровой камеры Cooler Master 3D (3DVVC).

Вертикальная паровая камера 3DVVC заменяет традиционные тепловые трубки, что позволяет усилить теплоотдачу, а также снизить сопротивление воздушного потока в алюминиевых ребрах.

Впервые компанией будет показан в Тайбэе MasterFan SF120M — первый вентилятор Maker Edition с запатентованной квадратной 120-мм металлической демпфирующей рамой вентилятора. Для уменьшения вибрации и внутреннего трения металлические рамы расположены прямо на вентиляторе.

Также компания продемонстрирует новый воздушный охладитель MasterAir MA620M с двумя затемнёнными алюминиевыми колоннами с равномерным расположением 6 тепловых трубок. Оснащённый бесшумным вентилятором Silencio FP120 и отличающийся простой системой монтажа в сочетании с адресным светодиодным освещением RGB, охладитель MA620M является одним из лучших вариантов воздушного охлаждения для вашего ПК.

Экспозиция Cooler Master включает новые кулера MasterAir G200P и G400P маленького форм-фактора (SFF). Новинки обладают ультранизким профилем 39,5 мм (G200P) и 58 мм (G400P), встроенными двумя (G200P) и четырьмя тепловыми трубками (G400P), а также 92-мм вентилятором.

Будет показана необслуживаемая система жидкостного охлаждения MasterLiquid ML240P Mirage, которая имеет прозрачную крышку насоса, позволяющую наблюдать вращение ротора. Восемь светодиодов ARGB вокруг внутреннего обода насоса при вращении создают самое настоящее световое шоу.

Cooler Master также впервые представит на Computex 2019 полную серию беспроводных периферийных устройств.

Участникам выставки будет показана сверхтонкая механическая Bluetooth-клавиатура Cooler Master SK851 с новыми низкопрофильными переключателями Omron, разработанная для профессионалов.

Новинка обладает поддержкой Bluetooth 4.0. Продолжительность её автономной работы составляет до 15 часов при включённой подсветке и до пяти месяцев без подсветки. SK851 будет доступна в вариантах с линейными и тактильными переключателями.

Экспозиция компании включает беспроводную мышь MM831, оснащённую датчиком с разрешающей способностью до 32 000 DPI, с функцией беспроводной зарядки Qi и съёмной магнитной крышкой. Также Cooler Master покажет свою первую беспроводную игровую гарнитуру MH670.

Добавим, что на выставке будет представлен новый гоночный симулятор GTA-F Cooler, разработанный в сотрудничестве с GTR Simulator.



