ASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраном

Компания ASUS обновила линейку своих ноутбуков ZenBook и VivoBook, включая новые модели VivoBook S14, S15 и ZenBook Pro Duo.

Все новые ноутбуки ASUS поддерживают функцию ScreenPad 2.0 и дополнительный интерактивный 5,65-дюймовый дисплей, заменяющий традиционный тачпад. Он поддерживает набор фирменных утилит: кнопки быстрого доступа к сложным комбинациям на клавиатуре, цифровой блок для удобной работы с числами, управление настройками и медиаплеером и т.д. В сравнении со ScreenPad первого поколения была заметно улучшена энергоэффективность, благодаря чему время автономной работы увеличилось в 2,5 раза.

ASUS ZenBook Pro Duo

Новинка поставляется с 14- и 15,6-дюймовым безрамочным основным дисплеем с соотношением сторон 16:9, а также с 12,6- и 14-дюймовым дополнительным дисплеем ScreenPad Plus. Оба экрана имеют разрешение до 4K UHD.

Помимо клавиатуры, у лэптопа также есть двойная сенсорная панель ASUS NumberPad. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i9 9-го поколения в сочетании с графическим процессором GeForce MX250 или RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и до 32 ГБ оперативной памяти. Есть специальная кнопка Turbo Fan для усиления охлаждения и шарнир ErgoLift, который, по мнению компании, улучшает воздушный поток под ноутбуком.

Максимальный объём памяти на борту составляет 1 ТБ. Ноутбук работает под управлением Windows 10 Home/Pro. Поддерживаются стандарты Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, имеются порт Thunderbolt 3 USB-C, 2 порта USB 3.1 Gen 2 типа A, стандартный HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. Другие функции включают литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 71 Вт, сертифицированные Harman Kardon динамики и микрофоны с поддержкой голоса Alexa и Cortana. Лэптоп доступен в цвете Celestial Blue.

ASUS VivoBook S14 и S15

VivoBook S14 и VivoBook S15 оснащены 14- и 15,6-дюймовым дисплеями. Экраны занимают 88% площади верхней крышки. Новинки базируются на процессорах Intel Core i5 и i7. Процессор сопряжен с NVIDIA GeForce MX250 / Intel UHD Graphics 620, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Помимо этого, лэптопы оснащены 5,65-дюймовым дополнительным экраном ASUS ScreenPad 2.0.

VivoBook S14 и S15 также могут похвастаться металлическим шасси и шарниром ErgoLift, благодаря которому, при открытии, клавиатура приподнимается для удобства набора текста. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, есть USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, USB 2.0, HDMI, комбинированный аудиоразъем и устройство для чтения карт SD.

Аппараты работают под управлением Windows 10 Pro/Home, а также имеют сертифицированные Harmon Kardon колонки и массив микрофонов для поддержки голосовых помощников Cortana и Alexa. Ёмкость аккумулятора достигает 47 Вт. Новинки доступны в трех цветовых вариантах: Moss Green, Punk Pink и Transparent Silver.

ASUS ZenBook 13, 14 и 15

Главным и единственным новшеством обновленных моделей ASUS ZenBook 13 (UX334FL), 14 (UX434FL) и 15 (UX534FT) выступает второе поколение фирменного скринпада, сочетающего в себе функции кликпада и дополнительного сенсорного экрана. Новая технология ScreenPad 2.0 выделяется более крупным сенсорным экраном (5,65 дюйма вместо 5,5 дюйма) и предлагает ряд новых функциональных возможностей, объединенных в наборе ScreenXpert.

Среди них – функция Quick Key позволяет одним нажатием автоматизировать сложные последовательности клавиш, Handwriting отвечает за распознавание рукописного текста, а также Number Key превращает сенсорный экран кликпада в цифровой блок клавиш для более удобного ввода цифр. Также разработчики переработали интерфейс, сделав его удобнее.

Еще удалось примерно в 2,5 раза снизить энергопотребление (изображение выводит встроенное GPU, а не ускоритель NVIDIA), а сторонние разработчики получили доступ к ASUS API для оптимизации своего ПО и добавления поддержки ScreenPad.

Все обновленные ASUS ZenBook 13, 14 и 15 оснащаются экранами NanoEdge, занимающими 95% площади крышки, процессорами Intel Core 8-го поколения вплоть до 4-ядерных моделей Core i7, видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce GTX 1650 Max-Q, предлагают до 16 ГБ, SSD с интерфейсом PCIe и гигабитный беспроводной интерфейс Wi-Fi 5.

ASUS ZenBook Edition 30

Новинка выпущена к празднованию 30-летия компании. Ноутбук получил крышку с отделкой из натуральной итальянской кожи, сшитой вручную. Дополняет внешний облик устройства анодированные края цвета розовое золото логотип бренда из 18-каратного розового золота на крышке. Ноутбук поставляется с полным набором аксессуаров премиум-класса, включая мышь Pearl White коврик для мыши и чехол из натуральной кожи.

ASUS ZenBook Edition 30 получил 13,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, процессоры Intel Core i5-8265U и Intel Core i7-8565U, графику NVIDIA GeForce MX250, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR3 и до 1 ТБ встроенной памяти PCIe 3.0.

Дата начала продаж и стоимость новинок будут объявлены позже.