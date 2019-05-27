Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5

Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5

Как стало известно, к выставке Computex 2019 компании Qualcomm и Lenovo подготовили ноутбук, который они называют первым 5G ПК или Project Limitless, — систему, построенную на представленном в декабре прошлого года четырёхъядерном 7-нм процессоре Snapdragon 8cx (Snapdragon 8 Compute eXtreme), специально разработанном для Windows-ноутбуков. Более того, компании даже поделились первыми тестами производительности своей системы, и совсем неудивительно, почему они это сделали. Согласно бенчмаркам, процессору Snapdragon 8cx удаётся превосходить по быстродействию четырёхъядерный процессор Intel Core i5 с дизайном Kaby Lake-R.

Хотя название Project Limitless подразумевает, что речь пока не идёт о серийном продукте, сотрудничество Qualcomm и Lenovo предполагает, что весь этот проект в конечном итоге выльется в массовое изделие, которое компания Lenovo планирует выпустить в начале 2020 года.

Напомним, 64-битный ARMv8-процессор Snapdragon 8cx ориентируется компанией Qualcomm специально для ноутбуков. Цель, которую поставили перед собой разработчики, заключается в достижении производительности на уровне процессоров Intel Core i5 U-серии. На данный момент образцы Snapdragon 8cx пока ещё работают на пониженных частотах, однако они уже достаточно близки к целевым показателям. Так, в продемонстрированном варианте Project Limitless процессор работал на частоте 2,75 ГГц в то время как финальные версии чипа должны будут достичь частоты 2,84 ГГц.

Существовавшие до сих пор процессоры Qualcomm не могли дотянуться до производительности, обеспечиваемой энергоэффективными решениями Intel для тонких и лёгких ноутбуков. Однако новый чип Snapdragon 8cx — это существенный шаг вперёд. Как утверждает представители компании, ядра Kryo 495, лежащие в основе Snapdragon 8cx, примерно в 2,5 раза мощнее версий Kryo из чипа Snapdragon 850, что способно поставить Snapdragon 8cx примерно на один уровень с Intel Core i7-8550U. Применённое же в Snapdragon 8cx графическое ядро Adreno должно быть примерно вдвое быстрее графики Snapdragon 850 и втрое быстрее графики Snapdragon 835.

Впрочем, теперь о быстродействии Snapdragon 8cx можно говорить более определённо: сегодня Qualcomm представила результаты тестирования этого процессора в тестах из пакета PCMark 10. Для сравнения были использованы тесты в офисных приложениях, графический тест и тест автономности, измеряющий время работы от батареи. Snapdragon 8cx сопоставлялся с Core i5-8250U — четырёхъядерным и восьмипоточным 15-ваттным процессором Kaby Lake-R 2017 года выпуска, работающим на частоте от 1,6 до 3,4 ГГц.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5

tomshardware.com

В тестовой системе Project Limitless было установлено 8 Гбайт памяти, 256 Гбайт накопитель с интерфейсом NVMe и операционная система Windows 10 May 2019 update (1903). Ёмкость аккумулятора составляла 49 Вт?ч. Конкурирующая платформа с процессором Intel имела похожую конфигурацию, но использовала несколько иную версию операционной системы — Windows 10 October 2018 update (1809), а также имела 2K-дисплей, в то время как матрица Project Limitless работала с разрешением FHD.

В тестах приложений Snapdragon 8cx превзошёл Core i5-8250U везде, кроме Excel.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5

В игровом бенчмарке 3DMark Night Raid процессор Qualcomm также обошёл соперника Intel, но стоит иметь в виду, что графика в Core i5-8250U — всего на всего UHD Graphics 620.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5

Но особенно впечатляют тесты автономности. В то время как производительность систем на базе Snapdragon 8cx и Core i5-8250U в целом похожа, время работы от батареи для Project Limitless оказывалась примерно в полтора раза больше и достигало от 17 до 20 часов при достаточно активном взаимодействии с системой.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5

В настоящее время нет никаких свидетельств того, что процессор Snapdragon 8cx собирается использовать кто-то ещё, кроме Lenovo. Кроме того, и сама Lenovo не спешит раскрывать детали своего перспективного 5G ПК, поэтому мы не можем с определённостью говорить ни о ценах, ни о сроках доступности. Тем не менее, представленная платформа выглядит весьма многообещающе, тем более что ещё одной её сильной стороной выступает поддержка беспроводных соединений 5G для работы с которыми в её составе предусмотрен модем Snapdragon X55.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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