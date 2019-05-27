ARM представила процессорные ядра Cortex-A77 и GPU Mali-G77

В преддверии Computex 2019 британская компания ARM представила два новых фирменных ядра для мобильных процессоров, которые обеспечат гигантский прирост производительности, особенно для AI.

ARM

Cortex-A77

Ядра Cortex-A77 от ARM является прямым преемником чипа Cortex-A76. По сравнению с предшественником, новинка увеличивает количество команд ядра за такт (IPC) на 20% при том же энергопотреблении, а также повышает производительность в задачах машинного обучения (ML) на 25% по сравнению с Cortex-A76 и в 35 раз по сравнению с Cortex-A55.

Cortex A77

В тестах с плавающей запятой ядра Cortex-A77 показывают увеличенную на 20-35% производительность в сравнении с предшественником, тогда как пропускной способность памяти увеличена на 15-20%.

Mali-G77

GPU Mali-G77 основан на архитектуре Valhall. По сравнению с предыдущим графическим процессором Mali-G76, новинка демонстрирует прирост производительности на 40% для общих графических задач, и на 60% для задач машинного обучения. Энергоэффективность Mali-G77 выросла на 30%.

ARM Mali-G77

Ожидается, что эффективность нового графического процессора в играх обеспечит 20-40% прироста производительности в играх, в том числе за счёт улучшенной совместимости с API Vulkan.

Доступность

Флагманские процессоры на базе GPU Mali-G77 и процессорных ядер Cortex-A77 будут доступны для производителей SoC в конце текущего года, а первые потребительские продукты с новыми чипами появятся уже в начале 2020 года.


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