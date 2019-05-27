AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700 (Navi)

После многочисленных слухов и утечек AMD наконец-то объявила о выпуске долгожданной игровой видеокарты Navi Radeon RX 5700.

Radeon RX 5700 основаны на совершенно новой игровой архитектуре Radeon DNA (RDNA), которая является развитием архитектуры Graphics Core Next (GCN). По сравнению с предыдущей архитектурой GCN, архитектура RDNA представлена ??в меньшем корпусе, хотя производитель не указывает, насколько. Тем не менее, архитектура RDNA обеспечивает лучшую игровую производительность при меньшем энергопотреблении и меньшей задержке. AMD демонстрирует хороший прирост производительности: 25% на такт и 50% на ватт. Видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 получат память GDDR6 и поддержку интерфейса PCIe 4.0.

Серия Radeon RX 5700 – первое семейство видеокарт AMD, использующих преимущества архитектуры RDNA. Пожалуй, самой примечательной чертой Navi является встроенная поддержка быстрого интерфейса PCIe 4.0.

Во время презентации вице-президент и главный менеджер подразделения Radeon Gaming, Скот Херкельман (Scott Herkelman), продемонстрировал работу видеокарты Radeon RX 5700 в сравнении с GeForce RTX 2070. В бенчмарке Strange Brigade Radeon RX 5700 удалось превзойти своего конкурента примерно на 10%.

В продаже видеокарты Radeon RX 5700 появятся в июле текущего месяца. Дополнительную информацию о ценах, производительности и технических характеристиках Navi производитель сообщит на мероприятии Next Horizon Gaming, которое пройдет в Лос-Анджелесе 10 июня.