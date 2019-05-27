AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700 (Navi)

После многочисленных слухов и утечек AMD наконец-то объявила о выпуске долгожданной игровой видеокарты Navi Radeon RX 5700.

Radeon RX 5700

Radeon RX 5700 основаны на совершенно новой игровой архитектуре Radeon DNA (RDNA), которая является развитием архитектуры Graphics Core Next (GCN). По сравнению с предыдущей архитектурой GCN, архитектура RDNA представлена ??в меньшем корпусе, хотя производитель не указывает, насколько. Тем не менее, архитектура RDNA обеспечивает лучшую игровую производительность при меньшем энергопотреблении и меньшей задержке. AMD демонстрирует хороший прирост производительности: 25% на такт и 50% на ватт. Видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 получат память GDDR6 и поддержку интерфейса PCIe 4.0.

Серия Radeon RX 5700 – первое семейство видеокарт AMD, использующих преимущества архитектуры RDNA. Пожалуй, самой примечательной чертой Navi является встроенная поддержка быстрого интерфейса PCIe 4.0.

Radeon RX 5700

Во время презентации вице-президент и главный менеджер подразделения Radeon Gaming, Скот Херкельман (Scott Herkelman), продемонстрировал работу видеокарты Radeon RX 5700 в сравнении с GeForce RTX 2070. В бенчмарке Strange Brigade Radeon RX 5700 удалось превзойти своего конкурента примерно на 10%.

В продаже видеокарты Radeon RX 5700 появятся в июле текущего месяца. Дополнительную информацию о ценах, производительности и технических характеристиках Navi производитель сообщит на мероприятии Next Horizon Gaming, которое пройдет в Лос-Анджелесе 10 июня.


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