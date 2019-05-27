AMD Ryzen 3000 – линейка 7-нм процессоров для десктопных ПК

Компания AMD представила процессоры в Тайбэе на выставке Computex 2019 процессоры AMD Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000). Новинки основаны на 7-нм ядре AMD Zen 2 и используют тот же сокет AM4, что и предыдущие модели.

AMD Ryzen 3000

Благодаря новой архитектуре Zen 2 с многокристальной компоновкой Chiplet, прирост производительности составит 15%. В общей сложности AMD анонсировала пять новых процессоров: Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X.

AMD Ryzen 3000

Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600 является процессоров начального уровня, имеет 6 ядер с 12 потоками. Частота составляет 3,6-4,2 ГГц, 35 МБ общей кэш-памяти (6?512 КБ L2 и 32 МБ L3) и имеет TDP на уровне 65 Вт.

Ryzen 5 3600X

В свою очередь Ryzen 5 3600X имеет аналогичные характеристики, за исключением увеличенной частоты (3,8-4,4 ГГц) и TDP на уровне 95 Вт.

Ryzen 7 3700X

Ryzen 7 3700X является моделью среднего уровня, которая может похвастаться 8 ядрами и 16 потоками, а также базовой частотой 3,6 ГГц и максимальной частотой 4,4 ГГц. Чип имеет 36 МБ общей кэш-памяти (8?512 КБ L2 и 32 МБ L3) и требует 65 Вт TDP.

AMD Ryzen 9

В однопоточном и многопоточном тестах Cinebench R20 превосходство новой модели над предшественником 2700X достигает соответственно 15% и 18%. Если же сравнивать новинку с конкурирующим Core i7-9700K за $385, прирост производительности в многопоточном Cinebench достигает 28%.

Ryzen 7 3800X

Ryzen 7 3800X обладает тем же количеством ядер, что и Ryzen 3700X. Однако имеет более высокую базовую и повышенную тактовую частоту – 3,9 ГГц и 4,5 ГГц, соответственно. Показатель TDP достигает 105 Вт.

Ryzen 9 3900X

Ryzen 9 3900X поддерживает технологию многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT). Это первый ЦП потребительского уровня с 12-ядерным процессором с 24-поточной настройкой, тактовой частотой 3,8 ГГц и 4,6 ГГц соответственно. Кроме того, чип имеет огромную общую кэш-память объемом 70 МБ (12?512 КБ L2 и 64 МБ L3) и TDP 105 Вт.

Ryzen 9

Что касается производительности, то процессор на 6% эффективнее, чем процессор Intel HEDT Core i9-9920X в многопоточном тесте, и на 14% мощнее в однопоточном тесте.

Доступность, цена

В продаже процессоры AMD Ryzen 3000 появятся с 7 июля. Стоимость процессоров линейки AMD Ryzen 3000 составляет:

  • Ryzen 5 3600 – $199;
  • Ryzen 5 3600X – $249;
  • Ryzen 7 3700X – $329;
  • Ryzen 7 3800X – $399;
  • Ryzen 9 3900X – $499.


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