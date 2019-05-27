Процессор Intel Core i9-9900KS работает на частоте 5 ГГц при загрузке 8-ми ядер

Компания Intel представила несколько тизеров, которые раскрывают, что производитель чипсетов продемонстрирует на выставке Computex 2019. Одной из таких новинок станет высокопроизводительный процессор Core i9-9900KS. Компания утверждает, что это первый процессор, в котором все восемь ядер работают на турбо частоте 5 ГГц.

Таким образом, в многопоточных рабочих нагрузках, где используется все восемь ядер, максимальная частота процессора достигает 5 ГГц. Существующий Core i9 9900K, который поддерживает частоту до 5 ГГц, при загрузке всех восьми ядер, частота достигает максимум 4,7 ГГц.