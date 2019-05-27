Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11

В преддверии конференции на Computex 2019 компания Intel рассказала о своих будущих 10-нм мобильных процессорах.

Чипы Ice Lake будут основаны на архитектуре Intel Sunny Cove и будут включать в себя мощную интегрированную графику Gen11. Это позволит чипам справляться с множеством игр в разрешении 1080p без использования дискретной видеокарты. Процессоры будут поддерживать как Wi-Fi 6, так и Thunderbolt 3.

Помимо этого Intel предоставила результаты тестирования новых чипов. Было показано прямое сравнение графики Gen9, установленной на новейшей и лучшей платформе Intel Whiskey Lake на 15 Вт, с грядущим 15-Вт продуктом Ice Lake-U. При средней частоте кадров рост производительности составил до 40%.