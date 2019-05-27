AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi

Сегодня, на открытии выставки Computex 2019, компания AMD предварительно представила долгожданные игровые видеокарты семейства Navi. Серия новинок получила маркетинговое название Radeon RX 5000.

Стоит напомнить, что вопрос брендирования был одной из самых главных интриг при представлении игровых вариантов Navi. Хотя изначально предполагалось, что AMD использует числовые индексы из трёхтысячной серии, в итоге компания сделала ставку на имя Radeon RX 5000. Идея названия заключается в том, что в нём обыгрывается тема 50-летнего юбилея, который AMD празднует в этом году.

Кроме того, выяснилась и ещё одна интригующая подробность. В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).

Архитектура RDNA, судя по всему, предлагает новый дизайн базовой единицы графического процессора — вычислительного блока, благодаря чему достигается улучшение в части энергоэффективности и производительности на такт. Кроме того, AMD реализовала в RDNA новую многоуровневую иерархию кеша, что должно снизить задержки, увеличить пропускную способность, а также улучшить энергопотребление. Оптимизированный графический конвейер RDNA при этом позволяет новым видеокартам работать на более высоких, чем раньше, тактовых частотах, и в итоге обеспечивать более высокий уровень производительности. При этом по сравнению с чипами с архитектурой GCN, Navi имеет более компактный размер полупроводникового кристалла, но пока производитель не стал раскрывает подробностей, насколько.

Суммарно архитектура RDNA обеспечивает большую производительность и более низкие задержки при лучшей экономичности. Если сравнивать с архитектурой карт Vega, то AMD пообещала 25-процентный прирост в удельной производительности на такт и 50-процентный прирост в удельной производительности на ватт.

Как было объявлено на презентации, первой точкой применения новой архитектуры RDNA станет серия графических карт Radeon RX 5000, в которой первыми выйдут видеокарты с названием Radeon RX 5700. В основе всей серии будут лежать 7-нм чипы Navi, выпускаемые по 7-нм техпроцессу на мощностях TSMC.

Весьма примечательной особенностью представителей серии Radeon RX 5000 станет поддержка ими шины PCI Express 4.0. AMD активно продвигает идею перехода на новую версию интерфейса с увеличенной пропускной способностью, и Radeon RX 5000 прекрасно впишется в предлагаемую компанией экосистему вместе с процессорами Ryzen третьего поколения и материнскими платами на базе набора логики X570.

В своём выступлении руководитель AMD Лиза Су (Lisa Su) кратко продемонстрировала работу игровой видеокарты на базе чипа Navi. Графическая карта Radeon RX 5700 была сопоставлена с NVIDIA GeForce RTX 2070 в бенчмарке в игре Strange Brigade. При этом ожидаемая новинка AMD оказалась примерно на 10 % быстрее.

Продажи видеокарт Radeon RX 5700 компания AMD намеревается начать в июле, но конкретная дата пока озвучена не была. Тем не менее, AMD пообещала сообщить больше информации о характеристиках, ценах и производительности Navi на специальном мероприятии Next Horizon Gaming, которое пройдёт в рамках выставки E3 и состоится 10 июня 2019 года.



