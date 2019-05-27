Графика процессоров Intel Ice Lake-U справляется с играми в 1080p

В декабре Intel обещала, что её грядущие 10-нм процессоры для ноутбуков Ice Lake-U будут оснащены интегрированной графикой с вычислительной мощностью более терафлопса. Накануне своего ключевого доклада на Computex компания поделилась подробностями, позволяющими понять, что? это улучшение будет значить для реальных игровых задач.

Речь идёт, например, о 72-процентном приросте производительности в Counter Strike: Go или о повышении быстродействия в Overwatch на 42 %. Готовящиеся 10-нм процессоры со встроенным графическим ускорителем 11-го поколения смогут исполнять многие игры в разрешении 1080p без использования внешней видеокарты.

Конечно, цифры Intel предусматривают ряд оговорок. Многие из тестов выполнены с низкими настройками графики, которые могут не устраивать некоторых игроков. Также помимо сравнительных оценок компания в большинстве случаев не сообщает значение частоты кадров в секунду. Но, учитывая известные возможности современной встроенной графики, можно составить вполне цельное представление о преимуществах нового поколения, обеспечивающего удвоенную производительность в Total War: Three Kingdoms и почти такой же прирост в Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.

Во время живой демонстрации CS:Go в разрешении 1080p система с 10-нм процессором Ice Lake выводила более 70 кадров в секунду, тогда как чип 8-го поколения, Whiskey Lake-U, выдавал частоту на уровне 45 кадров/с. Конечно, игра и прежде неплохо исполнялась, но теперь интегрированная графика способна преодолеть рубеж в 60 кадров/с, обеспечивая намного более плавную картинку.

В сравнении с 25-Вт процессором AMD Ryzen 7 3700U, оснащённым современным видеоядром RX Vega 10, новый 25-Вт чип Ice Lake работает на 16 % быстрее в Overwatch и на 15 % — в демонстрации 3DMark Skydiver. И хотя Intel не всегда остаётся в лидерах, прогресс впечатляет. Несмотря на то, что AMD для создания своей интегрированной графики опирается на обширный опыт проектирования видеокарт Radeon, Intel всё-таки смогла предложить конкурентоспособное решение.

Кроме того, 11-поколение графики Intel обзавелось поддержкой технологии Variable Rate Shading (VRS), представленной в этом году в рамках обновления DirectX 12 и позволяющей разработчикам менять разрешение визуализации на выборочных областях и объектах сцены. Данный метод призван снизить нагрузку на видеокарту путём упрощения просчётов второстепенных зон, то есть с минимальным ущербом для качества изображения. За счёт данной технологии синтетический тест 3DMark показал прирост в 40 %. Но, как уже отмечено, данную функцию невозможно просто активировать в драйвере без поддержки со стороны игры.

Intel также продвигает Ice Lake в качестве процессора для искусственного интеллекта. Соответствующее программное обеспечение сможет задействовать поддерживаемые чипом инструкции из набора AVX512.

Во вторник Intel предоставит более подробную информацию о Ice Lake-U, а также расскажет о грядущих продуктах на основе этих чипов. Однако уже озвученные детали выглядят многообещающе. В этом году вполне можно ожидать появления ультрапортативных планшетов, способных исполнять многие современные игры, оставаясь при этом очень тонкими и лёгкими.



