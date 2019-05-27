Новый Intel Core i9-9900KS: все 8 ядер могут постоянно работать на частоте 5 ГГц

В прошлом году на открытии Computex компания Intel продемонстрировала HEDT-процессор, все ядра которого работали на частоте 5 ГГц. А сегодня это стало реальностью в массовой платформе — Intel предварительно анонсировала LGA 1151v2-процессор, который обещает такую же ??частоту в любом сценарии. Новый Core i9-9900KS — это 8-ядерный чип, который может работать на частоте 5 ГГц постоянно: как во время одноядерных, так и в случае многопоточных рабочих нагрузок.

Упомянутая прошлогодняя демонстрация была посвящена разогнанному 28-ядерному процессору Xeon, но на самом деле его реальная частота оказалась намного ниже. Это вызвало много споров, ведь Intel не упомянула, что для достижения результата она использовала охлаждающую жидкость с минусовой температурой. Однако в этот раз мы получили что-то более реалистичное. Новый Core i9-9900KS использует тот же кристалл, что применяется в современном i9-9900K, но речь идёт об отобранных чипах, способных работать на частоте в 5 ГГц всё время при любой нагрузке.

Технически процессор имеет базовую частоту 4 ГГц, однако он будет работать в таком экономном режиме только на стандартных настройках BIOS по умолчанию (при этом ни одна потребительская плата не использует базовые предустановки BIOS). Новый процессор будет совместим с теми же платами, что и Core i9-9900K, но потребует небольшое обновление прошивки. Наконец, стоит упомянуть, что чип имеет ту же встроенную графику UHD Graphics 630, что и Core i9-9900K.

Intel ещё не сообщила публике показатели TDP, как нет пока информации о цене и дате начала продаж. Однако старший вице-президент компании Грегори Брайант (Gregory Bryant) через пару дней проведёт в рамках Computex презентацию, и, вероятно, тогда мы узнаем уже все подробности.

Семейство 8-ядерных настольных процессоров Intel 9-го поколения

Основное отличие новинки от Core i9-9900K заключается в том, что у всех ядер Core i9-9900KS частота в режиме Turbo равна 5 ГГц, то есть увеличена на 300 МГц. Существует небольшая вероятность того, что Intel могла повысить и TDP, особенно учитывая, что базовая частота (на основе которой и вычисляется TDP) увеличилась более чем на 10 % — с 3,6 ГГц до 4 ГГц.

Кстати, в этот раз Intel показала журналистам «честную» демонстрационную систему, в которой использовалась стандартная материнская плата и система жидкого охлаждения с замкнутым контуром. Компания подтвердила, что в чипе используется припой.



