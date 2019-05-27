Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge

В преддверии выхода процессоров AMD Ryzen 3000, основанных на микроархитектуре Zen 2, производители материнских плат проводят большую работу по обновлению BIOS старых Socket AM4-продуктов с тем, чтобы они смогли быть совместимыми с будущими чипами. Однако поддержка полного спектра процессоров, устанавливаемых в гнездо Socket AM4, одновременно — достаточно сложная задача, решить которую в полном объёме удаётся не всем и не всегда. Поэтому некоторые платы, приобретая поддержку Ryzen 3000, теряют совместимость с процессорами прошлых поколений.

Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS. Речь идёт о материнских платах A320M PRO-VH PLUS и A320M PRO-VD/S на базе младшего набора логики A320, которые на днях получили обновления прошивок, основанные на библиотеке AGESA ComboPI1.0.0.1.

Причина, по которой платы утрачивают совместимость с определёнными группами процессоров, хорошо понятна. Проблема заключается в том, что одновременная поддержка всего зоопарка Socket AM4-процессоров, в котором в скором времени будет насчитываться шесть разнородных семейств — Bristol Ridge (APU A-серии), Summit Ridge (Ryzen 1000), Pinnacle Ridge (Ryzen 2000), Matisse (Ryzen 3000), Raven Ridge (APU Ryzen 2000) и Picasso (APU Ryzen 3000) — требует хранения в BIOS объёмного архива микрокодов. Однако недорогие платы на чипсете A320 зачастую комплектовались 64-мегабитными, а не 128-мегабитными микросхемами флеш-памяти, в которые весь набор микрокодов банально не влезает.

Как показывает практика, производители материнских плат собираются подходить к решению этой проблемы разными путями. Например, MSI, намерена добавить как минимум в некоторые свои A320-платы поддержку будущих процессоров Ryzen 3000, но ограничить при этом совместимость с процессорами A6-9500E, A6-9500, A6-9550, A8-9600, A10-9700E, A10-9700, A12-9800E, A12-9800, а также с Athlon X4 940, 950 и 970. Другой производитель, ASUS, придерживается иного принципа: компания для своих плат на базе A320 решила сохранить совместимость с Bristol Ridge и не собирается добавлять им поддержку новых процессоров Ryzen 3000.

Но в любом случае, обещание AMD обеспечить сквозную поддержку процессоров всеми Socket AM4-материнскими платами до 2020 года можно считать выполненным. Несмотря на все препятствия, перспективные 7-нм чипы Ryzen 3000 смогут работать не только в новых платформах, но и в большинстве старых материнских плат, пусть и с определёнными ограничениями, касающимися неполной поддержки шины PCI Express 4.0. Ситуации же полной несовместимости тех или иных материнок с какими-то Socket AM4 процессорами касаются лишь бюджетных платформ, и могут быть классифицированы как частные случаи.



