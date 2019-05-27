Lenovo готовит первый в мире ноутбук на Windows с поддержкой 5G

В конце прошлого года компания Qualcomm Technologies анонсировала аппаратную платформу Snapdragon 8cx, которая производится в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом и предназначается для использования в портативных компьютерах с постоянным подключением к сети Интернет. В рамках выставки MWC 2019, которая состоялась в феврале этого года, разработчик представил коммерческую версию платформы Snapdragon 8cx 5G.

Теперь же сетевые источники сообщают о том, что на выставке Computex 2019 компания Lenovo представит первый в мире портативный компьютер с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G), построенный на базе Qualcomm Snapdragon 8cx 5G и функционирующий под управлением ОС Windows 10. О предстоящей презентации нового ноутбука стало известно благодаря недавнему сообщению, которое появилось на странице Qualcomm в сети Twitter. В нём устройство не демонстрируется, но становится очевидным, что речь идёт именно о ноутбуке, который, возможно, станет первым подобным устройством.

We’re ushering in a new era of modern computing with @Lenovo. Opening soon: The world’s first #5GPC. #Snapdragon 8cx #5G pic.#twitter#.com/c8UnC4NUPu

Qualcomm (@Qualcomm) 24 мая 2019 г.

Новая аппаратная платформа компании Qualcomm разрабатывалась специально для портативных компьютеров. Её использование позволит добиться высокого уровня производительности, длительного периода автономной работы, а также высокой скорости передачи данных. 8-ядерный процессор Snapdragon 8cx поставляется вместе с графическим ускорителем Adreno 680. По некоторым данным, чип обеспечивает вдвое большую графическую мощность в сравнении с Snapdragon 850. Также известно о возможности работы изделия с парой внешних мониторов, поддерживающих разрешение формата 4K HDR. Что касается передачи данных, то платформа позволяет достигать скорости в 2 Гбит/с.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмаркахВидеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
Видео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForceВидео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForce
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Блок рекламы


Похожие новости
Computex 2019: новые трансформируемые ноутбуки HP EliteBook x360Computex 2019: новые трансформируемые ноутбуки HP EliteBook x360
ASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраномASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраном
MSI GT76 Titan – игровой ноутбук на десктопном процессоре Intel Core i9 c частотой 5 ГГцMSI GT76 Titan – игровой ноутбук на десктопном процессоре Intel Core i9 c частотой 5 ГГц
Xigmatek Iris: строгий ПК-корпус с поддержкой плат ATXXigmatek Iris: строгий ПК-корпус с поддержкой плат ATX
HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100
Lenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90nLenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90n
Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6
Fujitsu Lifebook U939X: трансформируемый ноутбук бизнес-классаFujitsu Lifebook U939X: трансформируемый ноутбук бизнес-класса
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраномLenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе PolarisЖивее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris
Последние новости
Подгружаем последние новости