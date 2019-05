Lenovo готовит первый в мире ноутбук на Windows с поддержкой 5G

В конце прошлого года компания Qualcomm Technologies анонсировала аппаратную платформу Snapdragon 8cx, которая производится в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом и предназначается для использования в портативных компьютерах с постоянным подключением к сети Интернет. В рамках выставки MWC 2019, которая состоялась в феврале этого года, разработчик представил коммерческую версию платформы Snapdragon 8cx 5G.

Теперь же сетевые источники сообщают о том, что на выставке Computex 2019 компания Lenovo представит первый в мире портативный компьютер с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G), построенный на базе Qualcomm Snapdragon 8cx 5G и функционирующий под управлением ОС Windows 10. О предстоящей презентации нового ноутбука стало известно благодаря недавнему сообщению, которое появилось на странице Qualcomm в сети Twitter . В нём устройство не демонстрируется, но становится очевидным, что речь идёт именно о ноутбуке, который, возможно, станет первым подобным устройством.

We’re ushering in a new era of modern computing with @Lenovo. Opening soon: The world’s first #5GPC. #Snapdragon 8cx #5G pic.#twitter#.com/c8UnC4NUPu