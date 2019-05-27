В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070. Эти наименования «красные» выбрали далеко не случайно: согласно задумке маркетологов, графические карты с такими модельными номерами можно будет эффектно противопоставить последнему поколению GPU компании NVIDIA, старшие версии в котором носят имена GeForce RTX 2080 и RTX 2070.

Иными словами, AMD ещё раз собирается провернуть тот же трюк, как и на процессорном рынке, где процессоры Ryzen разбиты на подклассы Ryzen 7, 5 и 3 аналогично Core i7, i5 и i3, а чипсеты имеют номера на сотню выше по отношению к платформам Intel того же класса. Очевидно, подобное паразитирование на названиях продуктов конкурентов приносит определённые дивиденды, и какие-то покупатели, глядя на цифровые индексы, действительно меняют свой выбор в пользу вариантов с более высокими числами на коробках. Поэтому желание AMD использовать имена Radeon RX 3080 и RX 3070 вполне объяснимо.

Но если Intel отнеслась к подобным маркетинговым уловкам достаточно снисходительно, делая вид, что попросту не замечает их, в случае с NVIDIA такой фокус может сулить AMD определённые проблемы. Дело в том, что в начале мая юристы NVIDIA подали в EUIPO (European Union Intellectual Property Office — ведомство, занимающееся охраной интеллектуальной собственности на территории Европейского Союза) заявку на регистрацию торговых знаков «3080», «4080» и «5080», по крайней мере на рынке компьютерной графики. В случае положительного решения по этой заявке компания может получить возможность блокировать использование таких числовых индексов в однородной продукции конкурентов на территории 28 стран, входящих в Евросоюз.

Любопытно, что ранее NVIDIA никогда не прибегала к регистрации числовых индексов, защищая лишь бренды вида «GeForce RTX» и «GeForce GTX». Теперь же компания, очевидно, не на шутку озабочена возможностью «упустить» свои традиционные числа. Более того, представители NVIDIA даже развили определённую медийную активность и дали сайту PCGamer развёрнутый комментарий о том, что право на использование чисел 3080, 4080 и 5080 по праву принадлежит именно им: «GeForce RTX 2080 появилась после GeForce GTX 1080. Очевидно, что мы хотим защитить товарные знаки, продолжающие последовательность».

В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

Безусловно, попытка NVIDIA зарегистрировать числа вызывает вполне естественный вопрос о том, законно ли это вообще. В истории компьютерной индустрии уже бывали случаи, когда кто-то из производителей компьютерного оборудования предпринимал попытки регистрации торговых марок из цифр. Например, в своё время Intel пыталась получить исключительные права на использование чисел «386», «486» и «586» в названии процессоров, но в конечном итоге ей это не удалось.

Однако регистрация числовых торговых марок является вполне допустимой даже по американскому законодательству. К тому же NVIDIA подала заявку в Европейское ведомство, в правилах которого прямо говорится о том, что европейская торговая марка «может состоять из любых знаков, в частности слов или рисунков, букв, цифр, цветов, формы товаров и их упаковки или звуков». Иными словами, вероятность того, что NVIDIA сможет получить исключительные права на использование чисел 3080, 4080 и 5080 в названиях видеокарт, действительно есть.

Успеет ли отреагировать на такой поворот AMD? Узнаем уже послезавтра.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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