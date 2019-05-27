Фронтальную панель корпуса Aerocool Streak рассекают две RGB-полосы

У пользователей, собирающих относительно недорогую игровую настольную систему, вскоре появится возможность приобрести для этих целей корпус Streak, анонсированный компанией Aerocool.

Новинка пополнила ассортимент решений Mid Tower. Фронтальная панель корпуса получила многоцветную подсветку в виде двух RGB-полос с поддержкой различных режимов работы. В боковой части установлена прозрачная акриловая стенка.

Габариты составляют 190,1 ? 412,8 ? 382,6 мм. Можно применять материнские платы типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Есть шесть посадочных мест для карт расширения; при этом длина дискретных графических ускорителей может составлять до 335 мм.

Подсистема хранения данных может включать один 3,5-дюймовый накопитель, два устройства формата 3,5/2,5 дюйма и ещё два накопителя формата 2,5 дюйма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0.

Корпус допускает монтаж двух 120-мм вентиляторов спереди и одного 92/80-мм вентилятора сзади. Во фронтальной части также можно установить 240-мм радиатор СЖО. Ограничение по высоте процессорного кулера — 151 мм.



