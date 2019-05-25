ASUS также представит материнские платы на AMD X570 в рамках Computex 2019

ASUS также представит материнские платы на AMD X570 в рамках Computex 2019

Как и другие производители, компания ASUS представит на предстоящей выставке Computex 2019 свои новые материнские платы на системной логике AMD X570, которые будут предназначены в первую очередь для новых процессоров Ryzen 3000. Компания анонсировала свои новинки через Instagram, опубликовав коллаж с несколькими готовящимися к анонсу платами.

Судя по изображению, ASUS планирует представить материнские платы разных уровней. Например, здесь можно разглядеть флагманскую модель серии ROG Crosshair, которая, похоже, оснащена водоблоком для охлаждения подсистемы питания. Для продвинутых игровых систем на базе Ryzen 3000 компания ASUS подготовила материнские платы ROG Strix X570. Судя по изображению, эти платы, или хотя бы одна из них, не будут оснащаться вентилятором для охлаждения чипсета, в отличие от некоторых плат других производителей.

Для менее требовательных пользователей ASUS подготовила материнские платы на X570 серии TUF, а также модели начального уровня серии Prime. К сожалению, на данный момент неизвестно, сколько именно моделей материнских плат на новом чипсете AMD X570 компания ASUS представит в рамках Computex. Ранее появлялась информация о работе над 12 различными моделями. Действительно ли новинок будет так много, выясним мы уже меньше чем через неделю.

ASUS также представит материнские платы на AMD X570 в рамках Computex 2019

MSI MPG X570 Gaming Plus оснащена вентилятором

Напомним, что ключевой особенностью материнских плат на чипсете AMD X570 является полная поддержка нового скоростного стандарта PCI Express 4.0. По последним данным, его будут поддерживать все слоты расширения и слоты M.2 для твердотельных накопителей, а также с его помощью будет подключён чипсет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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