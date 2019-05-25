Толщина мини-компьютеров Zotac ZBox Edge не превышает 32 мм

Компания Zotac покажет на грядущей выставке COMPUTEX Taipei 2019 компьютеры небольшого форм-фактора ZBox Edge Mini PCs.

Устройства будут доступны в нескольких вариантах исполнения; при этом толщина корпуса не превысит 32 мм. Перфорированные панели улучшат отвод тепла от установленных компонентов.

Говорится, что мини-компьютеры могут нести на борту процессор Intel Core. О максимально допустимом объёме оперативной памяти и типе накопителей ничего не сообщается. Можно предположить, что разработчик предусмотрит возможность установки твердотельного модуля М.2.

В оснащение войдут сетевой Ethernet-контроллер, адаптер беспроводной связи Wi-Fi и слот для карты microSD. Упомянута возможность подключения нескольких мониторов.

Во фронтальной части расположены по одному порту USB 3.1 Type-A и USB Type-C, а также стандартное аудиогнездо. Сзади можно видеть два разъёма DisplayPort, интерфейс HDMI и два порта USB 3.1 Type-A.

Добавим, что выставка COMPUTEX Taipei 2019 пройдёт с 28 мая по 1 июня.



