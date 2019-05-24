Видео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForce

Видео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForce

AMD, как известно, готовит анонс новых 7-нм видеокарт Radeon с архитектурой Navi, который будет сопровождаться запуском 7-нм процессоров Ryzen с архитектурой Zen 2. До сих пор NVIDIA молчала, но, похоже, какой-то ответ готовит и зелёная команда. Канал GeForce представил небольшой ролик с намёком на анонс какого-то суперпродукта.

Что это может значить — непонятно, но в качестве предположения можно сказать, что во время мероприятия Computex 2019 или игровой выставки E3 2019 калифорнийский производитель представит что-то стоящее. Будет ли это действительно новая видеокарта или нечто иное вроде игрового ноутбука или портативной игровой платформы — сказать сложно.

Судя по дизайну ролика, характерному для марок графических ускорителей серии GeForce и Titan, речь в самом деле может идти о новой флагманской видеокарте. В пользу этой теории говорит и то, что видео опубликовано игровой маркой GeForce. Реклама сопровождается единственной фразой: «Грядёт нечто превосходное…». Что ж, свежих ускорителей Titan давно не было — возможно, время пришло?

Есть небольшая вероятность, что речь идёт об обновлённых ускорителях семейства Turing с более быстрой памятью GDDR6 и улучшенными характеристиками. Так или иначе, но теперь у поклонников NVIDIA есть повод с большим интересом ждать Computex 2019 и E3 2019 — на обоих июньских выставках NVIDIA будет проводить свои игровые мероприятия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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