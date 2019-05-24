Компактный ПК Chuwi GT Box можно использовать в качестве медиацентра

Компания Chuwi выпустила компьютер небольшого форм-фактора GT Box, использующий связку из аппаратной платформы Intel и операционной системы Microsoft Windows 10 Home.

Устройство заключено в корпус с габаритами всего 173 ? 158 ? 73 мм, а вес составляет примерно 860 граммов. Использовать новинку можно в качестве компьютера для повседневной работы или в роли домашнего мультимедийного центра.

Применён довольно старый процессор Core i3-5005U (поколение Broadwell) с двумя ядрами (четыре потока инструкций), которые работают на частоте 2,0 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Intel HD Graphics 5500.

Компьютер может нести на борту до 8 Гбайт оперативной памяти, твердотельный модуль типоразмера М.2 и накопитель формата 2,5 дюйма вместимостью до 2 Тбайт.

Имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, а также сетевой Ethernet-контроллер. Среди интерфейсов стоит упомянуть порты USB 3.0 и USB 2.0, два разъёма HDMI, ридер SD.

Мини-компьютер Chuwi GT Box уже доступен для заказа по ориентировочной цене 300 долларов США .



