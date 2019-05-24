Мышь для офисной работы Cherry Gentix 4K обойдётся в 15 евро

Мышь для офисной работы Cherry Gentix 4K обойдётся в 15 евро

Компания Cherry представила проводную компьютерную мышь Gentix 4K, предназначенную для повседневного использования и работы, в частности, с офисными приложениями.

Отмечается, что новинка отлично подходит для работы с мониторами высокой чёткости. Применён оптический сенсор, разрешающую способность которого можно устанавливать на 800, 1200, 2400 и 3600 DPI (точек на дюйм). Для выбора того или иного значения предусмотрен специальный переключатель в верхней части корпуса.

Мышь для офисной работы Cherry Gentix 4K обойдётся в 15 евро

Манипулятор оборудован колесом прокрутки с подсветкой и двумя дополнительными кнопками в области большого пальца. Для подключения к компьютеру служит 1,8-метровый кабель с коннектором USB.

Cherry отмечает, что благодаря своей форме новинка удобно ложится в ладони разного размера. В боковых частях предусмотрены прорезиненные вставки, повышающие комфорт работы.

Мышь для офисной работы Cherry Gentix 4K обойдётся в 15 евро

Габариты мыши составляют 112 ? 70 ? 35 мм, вес — 125 граммов. Устройство выполнено в чёрном цвете. Приобрести манипулятор Gentix 4K можно будет за 15 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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