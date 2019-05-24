Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью $10 тыс.

Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью $10 тыс.

Японская Fujifilm представляла свою долгожданную новую системную среднеформатную камеру GFX 100. Эта модель присоединится к GFX 50S и GFX 50R, выпущенным в 2016 и 2018 годах соответственно. GFX 100 предлагает некоторые важные преимущества по сравнению с предыдущими моделями, в том числе, гораздо более высокое разрешение, встроенную механическую стабилизацию изображения и намного более высокую производительность. Устройство будет доступно с 27 июня по цене $9999,95.

В отличие от камер Fujifilm среднего формата, GFX 100 отличается полноразмерным дизайном, то есть имеет вертикальный держатель. По своим размерам она намного ближе к Canon EOS-1D X, чем к Fujifilm GFX 50R. Внутри этого огромного корпуса (156,2 ? 163,6 ? 102,9 мм) весом более 1,4 килограмма с учётом двух батарей расположился новый 102-мегапиксельный сенсор и пятиосная система стабилизации изображения, которая, как утверждает Fujifilm, обеспечивает качество коррекции дрожаний в 5,5 ступеней.

Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью тыс.

Кроме того, GFX 100 — это первая камера среднего формата с автофокусировкой на основе фазового детектирования, значительно улучшающей показатели по сравнению с предыдущими моделями GFX. Fujifilm утверждает, что прирост скорости составляет до 210 % по сравнению с системами на основе автофокуса по контрасту в GFX 50S и 50R. Камера может отслеживать объекты со скоростью до 5 кадров/с в режимах непрерывной фокусировки и способна фокусироваться при освещении до -2EV. Датчик имеет размеры 55 мм по диагонали (43,8 ? 32,9 мм) — это примерно в 1,7 раза больше площади обычного полнокадрового 35-мм сенсора.

Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью тыс.

Датчик также стал заметно более светочувствительным и находится на одном уровне со среднеформатными фотоаппаратами более высокого класса от Hasselblad или Phase One. Этот CMOS-сенсор с задней засветкой, похожий по конструкции на датчик потребительской камеры Fujifilm X-T3 и способный захватывать 16-битные фотографии благодаря чипу обработки изображений X-Processor 4. Новый датчик предлагает базовую чувствительность ISO 100, а максимальное значение — 12 800.

Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью тыс.

Видеофункции GFX 100 тоже очень похожи на X-T3: камера может снимать в разрешении до 4K со скоростью 30 кадров/с, используя всю площадь сенсора. Она способна выводить видео в режиме 10 бит 4:2:0 на карту формата SD или 4:2:2 на внешний рекордер через HDMI.

Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью тыс.

Другие аппаратные изменения включают новый электронный видоискатель OLED с разрешением в 5,76 млн точек, поддержку двух аккумуляторов (до 800 кадров в автономном режиме), поворотный сенсорный экран и защиту от воды и пыли. Fujifilm изменила дизайн верхней панели камеры, чтобы сделать её более подходящей для различных режимов, будь то видео, ручная или автоматическая съёмка. Несмотря на то, что компания отказалась от отдельных колёсиков выбора значений ISO и скорости работы затвора, новая ЖК-панель может выводить эти значения в цифровом виде, обеспечивая аналогичное прямое управление.

Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью тыс.

В общем, GFX 100 в целом создаёт ощущение современной беззеркальной камеры без лишних компромиссов с точки зрения производительности (как это было в случае GFX 50S и 50R), которая вдобавок может предложить крупный сенсор и громадное разрешение. Автофокус, судя по отзывам прессы, работает отлично на различных объективах и имеет все те же функции автофокусировки с распознаванием лица и глаз, которые имеются в потребительской модели X-T3.

Fujifilm GFX 100 — высококлассная 100-Мп среднеформатная камера стоимостью тыс.

В целом, это большой шаг как для самой Fujifilm, так и для рынка среднеформатных камер вообще. Она может предложить возможности самых продвинутых профессиональных камер, но по гораздо более доступной цене. Конечно, GFX 100 — камера не для обычного любителя или даже полупрофессионального фотографа, однако профессионалов, которые полагаются на полнокадровые цифровые камеры для замены своих плёночных моделей среднего формата, наверняка, заинтересует эта модель.

Кстати, чтобы подчеркнуть продвинутые видеовозможности GFX 100 компания представила на своём канале YouTube десятку короткометражек, снятых различными фотографами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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