Apple признала проблему с дисплеями MacBook Pro и бесплатно их починит

Спустя 3 года после начала поступления первых жалоб от пользователей на конструктивные недостатки ноутбуков Apple MacBook Pro, вызывающие проблемы с дисплеем, компания впервые признала ситуацию, написав заметку на официальном сайте, в которой пообещала бесплатно ремонтировать проблемные устройства.

MacBook Pro

Суть проблемы

Проблема под названием flexgate заключена в повреждении кабеля между системной платой MacBook Pro и дисплеем, что приводит к появлению артефактов изображения, которые имеют вид ярких вертикальных полос в нижней части дисплея.

Засветы на MacBook

По заявлениям компании, описанную проблему имеет «очень маленький процент» 13-дюймовых MacBook Pro, выпущенных в период с октября 2016 по февраль 2018 года.

Стоимость ремонта

Исправление проблемы в официальных сервисных центрах Apple стоит впечатляющие $600, так как из-за невозможности замены относительно дешевого шлейфа (около $6) отдельно от дисплея, их придётся менять вместе, что обойдётся в 100 раз дороже.

Однако, теперь ноутбуки с описанной проблемой будут ремонтироваться абсолютно бесплатно, а пользователям, столкнувшимся с проблемой и оплатившим ремонт, будут возвращены потраченные деньги.

Примечательно, что в марте 2019 года стало известно об изменениях в конструкции ноутбуков Apple MacBook Pro, что должно решить проблему, хотя сама компания никаких официальных заявлений по этому поводу не сделала.


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