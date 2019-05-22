MSI MPG Sekira 500: трио корпусов для игровых компьютеров

Компания MSI анонсировала новое семейство компьютерных корпусов MPG Sekira 500, предназначенных для построения настольных систем игрового класса.

В серию вошли три модели — Sekira 500X, Sekira 500G и Sekira 500P. Все они выполнены в строгом стиле, а различия заключаются в дизайне и элементах декора.

Так, версия Sekira 500X получила прозрачную секцию во фронтальной части, через которую просматривается вентилятор охлаждения с многоцветной RGB-подсветкой. А модификация Sekira 500G может похвастаться наличием в отделке элементов золотистого цвета.

В конструкции новинок применяется закалённое стекло толщиной 4 мм. Есть восемь посадочных мест для карт расширения. Дискретный графический ускоритель может устанавливаться горизонтально или вертикально.

Пользователи смогут задействовать воздушную или жидкостную систему охлаждения. Во втором случае возможен монтаж радиаторов типоразмера 120 мм, 280 мм и 360 мм.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также порты USB . Обеспечиваются гибкие возможности по установке накопителей типоразмера 2,5 дюйма и 3,5 дюйма.

Более подробные технические характеристики корпусов семейства MPG Sekira 500 будут обнародованы позднее.



