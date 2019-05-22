Две панели ПК-корпуса Xigmatek Sirocon II выполнены из закалённого стекла

Компания Xigmatek выпустила компьютерный корпус Sirocon II, рассчитанный на работу с материнскими платами типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Новинка выполнена в чёрном цвете. Одна из боковых стенок изготовлена из закалённого стекла, через которое отлично просматривается компоновка системы. Кроме того, стеклянная панель установлена спереди.

Пользователи смогут задействовать до пяти накопителей: это три устройства типоразмера 3,5 дюйма и два устройства в формате 2,5 дюйма. Есть семь посадочных мест для карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 360 мм.

При использовании воздушного охлаждения вентиляторы монтируются по следующей схеме: 3 ? 120 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. Можно также использовать жидкостное охлаждение с радиатором формата до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 158 мм.

Габариты корпуса составляют 480 ? 420 ? 200 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.



