DIYPC Rainbow Flash V2: 100-долларовый корпус для игровой системы

DIYPC Rainbow Flash V2: 100-долларовый корпус для игровой системы

Компания DIYPC анонсировала компьютерный корпус Rainbow Flash V2, предназначенный для создания настольной системы игрового класса.

Новинка выполнена в чёрном цвете, а боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. Фронтальную панель пересекает по вертикали полоса RGB-подсветки.

Допускается применение материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Возможно использование дискретных графических ускорителей длиной до 370 мм. Количество посадочных мест для карт расширения — семь.

Пользователи смогут установить два 3,5-дюймовых накопителя и два устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. В верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 2.0 и USB 3.0.

DIYPC Rainbow Flash V2: 100-долларовый корпус для игровой системы

В задней части корпуса изначально установлен 120-миллиметровый вентилятор с RGB-подсветкой. Кроме того, допускается монтаж двух вентиляторов диаметром 120/140 мм сверху, а также трёх кулеров размером 120 мм или двух кулеров диаметром 140 мм спереди.

DIYPC Rainbow Flash V2: 100-долларовый корпус для игровой системы

При использовании жидкостного охлаждения возможно применение радиаторов типоразмера до 280 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 179 мм.

Приобрести корпус DIYPC Rainbow Flash V2 можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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