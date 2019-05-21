Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15

Меньше недели остаётся до презентации процессоров Ryzen 3000, но поток слухов и утечек о них не становится меньше. На этот раз YouTube-канал AdoredTV поделился некоторой информацией о производительности флагманского 16-ядерного процессора Ryzen 3000, а также некоторыми другими данным о грядущих новинках AMD.

Для начала стоит отметить, что в рамках предстоящей выставки Computex 2019 состоится лишь анонс новых процессоров AMD, причём не всех. Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить. Что касается даты старта продаж новых чипов, то на этот счёт также пока что нет точной информации. А вот по поводу цены сообщается, что прежние утечки на этот счёт были близки к истине. То есть цена флагмана составит порядка $500, а 12-ядерный чип будет стоить около $450.

Ещё сообщается, что материнские платы на чипсете X570 могут появиться не одновременно с новыми процессорами, а чуть позже в июле, так как сам чипсет ещё «немного не готов». По данным источника, окончательная конфигурация чипсета всё ещё не определена несмотря на то, что производители уже подготовили материнские платы на его основе. Также сообщается, что производители материнских плат не могут закончить свои изделия, так как AMD не предоставляет финальные или близкие им версии новых процессоров, и в их распоряжении есть лишь инженерные образцы.

Что касается производительности, то по данным источника, в популярном бенчмарке Cinebench R15 инженерный образец 16-ядерного Ryzen 3000, работая с частотой 4,2 ГГц, смог набрать 4278 баллов в многоядерном тесте. И это очень высокий результат! Для сравнения, Core i9-9900K набирает в этом же тесте всего порядка 2000 баллов, а сопоставимые 4300 покорялись лишь 24-ядерному Ryzen Threadripper 2970WX, если рассматривать только настольные чипы.

Тут же хотелось бы заметить, что это лишь инженерный образец, и финальная версия 16-ядерного Ryzen 3000 должна получить более высокие частоты, а соответственно сможет продемонстрировать ещё более высокий уровень производительности в задачах, способных задействовать много ядер одновременно. А в качестве более универсального решения, которое должно обладать как большим числом ядер, так и высокой производительностью на ядро, должен выступить 12-ядерный Ryzen 3000, которому приписывают максимальную Turbo-частоту в 5,0 ГГц.



