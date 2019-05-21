Цены видеокарт на базе AMD Navi окажутся выше ожидаемых

Представители компании Sapphire, являющейся одним из ключевых партнёров AMD в сфере игровых графических карт, раскрыли некоторые подробности об ожидаемых новинках — видеокартах, основанных на 7-нм графических процессорах Navi. Согласно сделанным заявлениям, предварительный анонс GPU поколения Navi действительно прозвучит 27 мая в ходе выступления главы AMD Лизы Су (Lisa Su) на открытии выставки Computex 2019, благодаря чему производители карт смогут открыто продемонстрировать свои перспективные изделия на их основе на своих стендах. Однако продажи видеокарт на базе новых GPU компании AMD начнутся только после 7 июля.

Такие слова прозвучали в интервью, которое взял у менеджера по продукции Sapphire китайский портал zhihu.com во время региональных праздничных мероприятий, приуроченных к 50-летию компании AMD.

Кроме того, были названы цены двух версий Navi, которые будут представлены на следующей неделе. Старшая видеокарта, призванная конкурировать с GeForce RTX 2070, получит рекомендованную стоимость на уровне $499, в то время как более простая версия Navi, нацеленная на соперничество с GeForce RTX 2060, будет оценена в $399. Попутно представитель Sapphire подтвердил отсутствие среди возможностей Navi каких-либо функций для аппаратного ускорения трассировки лучей, а значит, достаточно высокие цены ожидаемые видеокарты AMD должны будут оправдывать более убедительным уровнем производительности по сравнению с близкими по стоимости предложениями компании NVIDIA.

Вместе с этим представителем Sapphire была опровергнута информация о существовании проекта «большого Navi» — высокопроизводительной видеокарты, имеющей порядка 5120 шейдерных процессоров, слухи о которой появились некоторое время тому назад. Это значит, что флагманом в модельном ряду видеокарт AMD и во второй половине этого года останется Radeon VII, а среди предложений нового поколения следует ожидать исключительно продукты более низкого класса на базе процессоров Navi 10 и Navi 12.

В беседе сотрудник Sapphire также успел пообещать, что на основе графических процессоров Navi компания обязательно выпустит видеокарты серии Toxic с жидкостным охлаждением. При этом планов по созданию собственной версии Radeon VII с неэталонным дизайном у Sapphire нет.



