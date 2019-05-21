ASRock подготовила материнскую плату X570 Taichi для новых процессоров AMD

Уже на следующей неделе начнётся выставка Computex 2019, в рамках которой AMD представит процессоры Ryzen, а вместе с ними будут анонсированы и материнские платы на новом чипсете AMD X570. Компания ASRock также представит свои новинки, в частности, материнскую плату верхнего уровня X570 Taichi, существование которой подтвердила последняя утечка.

Один из пользователей форума LinusTechTips обнаружил фотографию коробки материнской платы X570 Taichi во вьетнамской фанатской группе ASRock. Заметим, что во Вьетнаме находится завод по производству материнских плат ASRock.

На упаковке указано, что материнская плата поддерживает новый интерфейс PCI Express 4.0, обладает настраиваемой светодиодной подсветкой ASRock Polychrome RGB и располагает разъёмом HDMI, что указывает на поддержку APU Ryzen, в том числе и нового семейства Picasso. Но, конечно, ключевым моментом является поддержка новых процессоров Ryzen 3000, что также нашло отражение на упаковке. В целом же новая плата должна поддерживать любые процессоры в исполнении Socket AM4.

К сожалению, больше информации о новинке от ASRock пока что нет. Новые подробности мы узнаем уже через неделю, когда в рамках Computex 2019 все крупные производители представят свои материнские платы на новой системной логике AMD X570. Интересно, оснастила ли ASRock свою новинку вентилятором, как некоторые другие производители сделали со своими новинками.



