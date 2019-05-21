Kingston KC2000: быстрые накопители M.2 NVMe SSD ёмкостью до 2 Тбайт
Компания Kingston официально представила производительные твердотельные накопители серии KC2000, первая информация о которых появилась на выставке CES 2019.
Новинки относятся к изделиям M.2 NVMe: задействован интерфейс PCIe Gen 3.0 x4, благодаря чему обеспечиваются высокие скорости чтения и записи. В основе решений — контроллер SMI 2262EN и 96-слойные чипы флеш-памяти 3D TLC.
Накопители соответствуют типоразмеру M.2 2280 — габариты составляют 22 ? 80 мм. Реализовано 256-битное аппаратное шифрование AES. Средняя наработка на отказ заявлена на уровне 2 000 000 часов.
В семейство KC2000 вошли модели вместимостью 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Скорость чтения информации в зависимости от модификации варьируется от 3000 до 3200 Мбайт/с, скорость записи — от 1100 до 2200 Мбайт/с.
Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 350 тыс. при произвольном чтении данных и до 275 тыс. при произвольной записи.
«KC2000 разработан для активного использования, особеннопри интенсивных рабочих нагрузках на ПК и рабочих станциях, гдетребуются скорость и надёжность», — заявляет разработчик.
На накопители предоставляется пятилетняя гарантия с бесплатной технической поддержкой. Цена не раскрывается.
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Hard
21.05.2019 14:50