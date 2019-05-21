Шумоподавление и богатые низкие частоты: беспроводные наушники Sony XB900N за $250

Шумоподавление и богатые низкие частоты: беспроводные наушники Sony XB900N за $250

Корпорация Sony анонсировала наушники накладного типа XB900N, использующие беспроводное подключение к источнику сигнала.

Новинка оборудована 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. Реализована технология Extra Bass, обеспечивающая насыщенные низкие частоты.

Модель XB900N наделена микрофоном. Это обеспечивает возможность осуществления телефонных разговоров; кроме того, пользователи могут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом на смартфоне.

Устройство поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.2. Плюс к этому реализована технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия NFC.

Наушники могут похвастаться наличием системы шумоподавления. Переключать треки и регулировать уровень громкости можно через органы управления на одной из чашек.

Шумоподавление и богатые низкие частоты: беспроводные наушники Sony XB900N за 0

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 30 часов при использовании функции шумоподавления и 35 часов без активации таковой. На восполнение запаса энергии через порт USB требуется приблизительно семь часов.

Приобрести беспроводные наушники Sony XB900N можно будет по ориентировочной цене 250 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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