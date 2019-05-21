Шумоподавление и богатые низкие частоты: беспроводные наушники Sony XB900N за $250

Корпорация Sony анонсировала наушники накладного типа XB900N, использующие беспроводное подключение к источнику сигнала.

Новинка оборудована 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. Реализована технология Extra Bass, обеспечивающая насыщенные низкие частоты.

Модель XB900N наделена микрофоном. Это обеспечивает возможность осуществления телефонных разговоров; кроме того, пользователи могут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом на смартфоне.

Устройство поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.2. Плюс к этому реализована технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия NFC .

Наушники могут похвастаться наличием системы шумоподавления. Переключать треки и регулировать уровень громкости можно через органы управления на одной из чашек.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 30 часов при использовании функции шумоподавления и 35 часов без активации таковой. На восполнение запаса энергии через порт USB требуется приблизительно семь часов.

Приобрести беспроводные наушники Sony XB900N можно будет по ориентировочной цене 250 долларов США .



