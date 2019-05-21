Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

До выхода видеокарт AMD на графическом процессоре Navi остаётся всё меньше времени, и в Сети начинают появляться различные слухи и утечки на этот счёт. На сей раз известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak обнаружил упоминания инженерных образцов видеокарт на основе Navi в базе данных нескольких популярных бенчмарков.

Одним из образцов Radeon Navi является графический ускоритель с кодовым обозначением «731F:C1». Бенчмарк 3DMark определил, что тактовая частота графического процессора данного ускорителя составила всего 1 ГГц. Также было отмечено, что видеокарта обладает 8 Гбайт памяти с тактовой частотой 1250 МГц. Если предположить, что это память GDDR6, то её эффективная частота составляет 10 000 МГц, а пропускная способность памяти при наличии 256-битной шины составит 320 Гбайт/с. К сожалению, результаты тестирования не уточняются.

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

Другой образец с идентификатором «7310:00» был обнаружен в базе бенчмарка игры Ashes of the Singularity (AotS), а также в базе GFXBench. В последнем случае в тесте Aztec Ruins (High Tier) ускоритель показал результат всего в 1520 кадров или 23,6 FPS, что явно нельзя считать достоверным показателем производительности. В свою очередь результат ускорителя в тесте Manhattan составил 3404 кадра, что равно 54,9 FPS.

Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках

В целом, продемонстрированный уровень производительности нельзя назвать впечатляющим. Но, во-первых, это лишь прототипы с низкими частотами и неоптимизированными драйверами. А во-вторых, мы даже не знаем, что эта за видеокарта, то есть к какому классу она будет принадлежать и сколько будет стоить. Для видеокарты начального или среднего уровня такую производительность можно считать вполне неплохой. Например, в тесте Manhattan чуть более высокий результат обеспечивает GeForce GTX 1660 Ti.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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