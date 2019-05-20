ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой

Компания ID-Cooling представила процессорную систему охлаждения DK-03 RGB PWM, рассчитанную на применение в компьютерах с ограниченным внутренним пространством.

В состав новинки входят радиатор радиального типа и вентилятор диаметром 120 мм. Скорость вращения последнего управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 100 кубических метров в час, а уровень шума не превышает 20,2 дБА.

Вентилятор имеет размеры 120 ? 120 ? 25 мм, а габариты всего кулера в целом составляют 120 ? 120 ? 63 мм. Таким образом, новинка может использоваться в низкопрофильных системах.

Изделие снабжено многоцветной RGB-подсветкой. Говорится о совместимости с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

Кулер подходит для процессоров AMD в исполнении AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 и Intel в исполнении LGA1151/1150/1155/1156/775. Новинка может справляться с охлаждением чипов с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 100 Вт.



