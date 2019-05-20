ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой

ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой

Компания ID-Cooling представила процессорную систему охлаждения DK-03 RGB PWM, рассчитанную на применение в компьютерах с ограниченным внутренним пространством.

В состав новинки входят радиатор радиального типа и вентилятор диаметром 120 мм. Скорость вращения последнего управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 100 кубических метров в час, а уровень шума не превышает 20,2 дБА.

ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой

Вентилятор имеет размеры 120 ? 120 ? 25 мм, а габариты всего кулера в целом составляют 120 ? 120 ? 63 мм. Таким образом, новинка может использоваться в низкопрофильных системах.

ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой

Изделие снабжено многоцветной RGB-подсветкой. Говорится о совместимости с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой

Кулер подходит для процессоров AMD в исполнении AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 и Intel в исполнении LGA1151/1150/1155/1156/775. Новинка может справляться с охлаждением чипов с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 100 Вт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколенияLenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения
Исправление уязвимости Intel ZombieLoad снижает производительность процессоровИсправление уязвимости Intel ZombieLoad снижает производительность процессоров
ASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom GamingASRock представила новые материнские платы в семействе Z390 Phantom Gaming
HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100
Lenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90nLenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90n
Блок рекламы


Похожие новости
Deepcool Gammaxx L120T и L120 V2: необслуживаемые СЖО со 120-мм радиаторами и подсветкойDeepcool Gammaxx L120T и L120 V2: необслуживаемые СЖО со 120-мм радиаторами и подсветкой
Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкойJonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой
Apacer NOX RGB DDR4: модули памяти с большими радиаторами и RGB-подсветкойApacer NOX RGB DDR4: модули памяти с большими радиаторами и RGB-подсветкой
Inno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкойInno3D Gaming OC: модули памяти DDR4 с эффектной подсветкой
Bitspower Summit MS OLED: водоблок с подсветкой и дисплеем для чипов IntelBitspower Summit MS OLED: водоблок с подсветкой и дисплеем для чипов Intel
Thermaltake Toughpower PF1 ARGB Platinum: блоки питания с подсветкой мощностью до 1200 ВтThermaltake Toughpower PF1 ARGB Platinum: блоки питания с подсветкой мощностью до 1200 Вт
Модули памяти XPG Spectrix D60G DDR4 оснащены оригинальной RGB-подсветкойМодули памяти XPG Spectrix D60G DDR4 оснащены оригинальной RGB-подсветкой
Aorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкойAorus ATC800: кулер башенного типа с эффектной RGB-подсветкой
ASUS ProArt PA27UCX: монитор формата 4К с подсветкой Mini LEDASUS ProArt PA27UCX: монитор формата 4К с подсветкой Mini LED
In Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкойIn Win выпустила корпусный вентилятор Sirius Loop ASL120 с настраиваемой RGB-подсветкой
Последние новости
Подгружаем последние новости