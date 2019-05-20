Gigabyte добавила поддержку PCI Express 4.0 некоторым материнским платам с Socket AM4

За последнее время многие производители материнских плат выпустили обновления BIOS для своих изделий с процессорным разъёмом Socket AM4, которые обеспечивают поддержку новых процессоров Ryzen 3000. Компания Gigabyte не стала исключением, однако её обновления получили одну весьма интересную особенность — они обеспечивают некоторым платам поддержку нового интерфейса PCI Express 4.0.

Данная особенность была обнаружена одним из пользователей Reddit. После обновления BIOS материнской платы Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi до версии F40 в настройках конфигурации слотов PCIe появилась возможность выбрать режим «Gen4». Ресурс Tom’s Hardware подтверждает данное сообщение и отмечает, что в предыдущей версии BIOS F3c не было возможности выбрать режим PCIe 4.0.

К сожалению, компания Gigabyte пока что официально не анонсировала поддержку PCI Express 4.0 актуальными материнскими платами на чипсетах 300- и 400-й серий. Из-за этого на данный момент сложно сказать, какие именно платы получат поддержку более скоростного интерфейса, и какие вообще будут ограничения. А они наверняка будут, ведь дополнительная пропускная способность вряд ли может взяться из ниоткуда.

Ещё в начале этого года сама AMD заявила, что при определённых условиях материнские платы на чипсетах 300- и 400-й серий смогут получить поддержку PCIe 4.0. Однако компания оставила реализацию данной особенности на усмотрение производителей материнских плат. То есть сам производитель волен выбирать, хочет ли он добавлять поддержку более быстрого интерфейса своим платам. И также AMD заявила, что большинство производителей материнских плат вряд ли станут заботиться о добавлении PCIe 4.0 в свои актуальные решения.

В любом случае, на существующих материнских платах поддержка PCIe 4.0 будет ограничена. Сообщается, что для «превращения» PCIe 3.0 в более быстрый PCIe 4.0 длина линии от слота до процессора не должна превышать шесть дюймов. В противном случае накладываются уже физические ограничения. Для работы PCIe 4.0 на большем расстоянии необходимы новые коммутаторы, мультиплексоры и редрайверы, поддерживающие более быструю передачу сигналов.

Получается, что обеспечить поддержку более скоростного интерфейса получится лишь первому слоту PCI Express x16, расположенному ближе всего к процессорному разъёму. Также слоты, подключённые к коммутатору PCIe 3.0, не смогут поддерживать стандарты PCIe 4.0. Все линии PCIe, подключённые к чипсету, тоже не могут быть обновлены до более новой версии. Ну и конечно, для работы PCIe 4.0 будет нужен процессор Ryzen 3000.

В итоге получается, что поддержка PCIe 4.0 может быть добавлена в актуальные материнские платы только в довольно ограниченном виде и не на всех материнских платах. Её скорее можно назвать приятным бонусом, который получат некоторые владельцы систем с Socket AM4. Полную же поддержку нового стандарта обеспечат лишь новые материнские платы на чипсетах 500-й серии.



