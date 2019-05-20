Xigmatek Iris: строгий ПК-корпус с поддержкой плат ATX

Компания Xigmatek выпустила элегантный компьютерный корпус Iris (модель EN42227), относящийся к изделиям форм-фактора Mid Tower.

Решение выполнено в строгом стиле. В боковой части установлена панель из закалённого стекла, позволяющая видеть внутреннее убранство системы. Габариты составляют 435 ? 398 ? 200 мм. Устройство имеет классическую чёрную окраску.

Допускается установка материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Компьютер может нести на борту до семи карт расширения, при этом длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 340 мм.

Корпус позволяет задействовать до трёх 3,5-дюймовых накопителей и до четырёх накопителей формата 2,5 дюйма. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 158 мм.

Вентиляторы воздушной системы охлаждения монтируются по следующей схеме: 3 ? 120 мм спереди, 2 ? 120/140 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. При использовании жидкостного охлаждения спереди и сверху можно установить 240-мм радиатор, сзади — 120-мм.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.



