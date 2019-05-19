Подтвердилось существование чипсета среднего уровня AMD B550

Подтвердилось существование чипсета среднего уровня AMD B550

Уже совсем скоро, 27 мая, компания AMD в рамках Computex 2019 представит свои новые настольные процессоры Ryzen 3000, построенные на архитектуре Zen 2. На той же выставке производители материнских плат представят свои новинки на старшем чипсете AMD X570. Но, конечно же, он будет не единственным в пятисотой серии, и теперь это подтвердилось.

В базе данных теста производительности SiSoftware обнаружилась запись о тестировании гибридного процессора Ryzen 5 3400G на материнской плате с чипсетом AMD B550. В записи о тестировании упоминается материнская плата B550A4-EM от немецкого производителя компьютеров Medion. Заметим, что это первое упоминание системной логики AMD B550, тогда как ранее появлялась информация лишь о старшем чипсете X570.

Подробностей о характеристиках чипсета AMD B550 пока что нет. Судя по всему, он будет лежать в основе материнских плат среднего уровня, как и актуальный B450 и предшествовавший ему B350. Новый чипсет должен сохранить поддержку разгона процессоров, а его ключевым отличием от актуальных решений станет полная поддержка нового интерфейса PCI Express 4.0. Собственно, это будет главной особенностью всех чипсетов 500-й серии.

Подтвердилось существование чипсета среднего уровня AMD B550

Предположительно, чипсет AMD B550 будет представлен несколько позже, уже во второй половине 2019 года. Также, возможно, AMD представит ещё один новый чипсет, A520, который сменит актуальный A320 в наиболее бюджетных материнских платах с процессорным разъёмом Socket AM4.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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