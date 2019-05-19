MSI оснастила материнские платы MPG X570 Gaming Plus и Pro Carbon вентиляторами

Компания AMD уже через неделю в рамках выставки Computex 2019 представит свои новые процессоры Ryzen 3000, а производители материнских плат представят на той же выставке свои изделия для этих процессоров на базе нового чипсета AMD X570. И традиционно благодаря ресурсу VideoCardz на некоторые платы мы может посмотреть ещё до анонса. На этот раз были опубликованы изображения двух плат серии MPG.

MSI MPG X570 Gaming Plus

Как известно, представленная в прошлом году серия MPG объединяет материнские платы среднего уровня. Наиболее продвинутые модели собраны в серии MEG, а наиболее простые и доступные материнские платы входят в серию MAG. Скорее всего, такое же разделение будет применяться и для новых материнских плат на X570, так что представленные на изображениях модели MPG X570 Gaming Plus и MPG X570 Pro Carbon будут платами именно среднего уровня.

Первое, что бросается в глаза на изображениях каждой из новинок — это система охлаждения чипсета, которая включает не только радиатор, но также и довольно крупный вентилятор. Это является очередным подтверждением того, что системная логика X570 получилась у компании AMD весьма «горячей». Ранее в Сети появлялась информация, что энергопотребление данного чипсета составляет 15 Вт, тогда как у большинства современных настольных микросхем системной логики этот показатель не превышает 5–7 Вт. Даже актуальный X470 обладает TDP в 6,8 Вт.

MSI MPG X570 Pro Carbon

В остальном же материнские платы MPG X570 Gaming Plus и MPG X570 Pro Carbon выглядят вполне обычно. Можно отметить довольно крупные подсистемы питания с весьма массивными радиаторами на них. У каждой платы имеется по два слота PCIe 4.0 x16, а также по два слота M.2, причём в случае модели Pro Carbon они оснащены радиаторами. Также на этой плате не обошлось без настраиваемой RGB-подсветки. К сожалению, полные спецификации новинок MSI серии MPG не уточняются.



