Deepcool Gammaxx L120T и L120 V2: необслуживаемые СЖО со 120-мм радиаторами и подсветкой

Компания Deepcool представила новые необслуживаемые системы жидкостного охлаждения серии Gammaxx, оснащённые радиаторами типоразмера 120 мм. Всего было представлено три новинки: Gammaxx L120T Red и Blue, оснащённые красной и синей подсветкой соответственно, и модель Gammaxx L120 V2 с RGB-подсветкой.

За исключением подсветки, системы охлаждения Gammaxx L120T и L120 V2 ничем не отличаются друг от друга. Все они используют медный водоблок, объединённый в одном корпусе с помпой. Максимальная скорость работы помпы составляет 2400 об/мин, и при этом уровень шума не превышает 17,8 дБА. На крышке помпы разместился логотип Deepcool с подсветкой.

Посредством гибких шлангов длиной 310–315 мм к помпе с водоблоком подключён 120-мм алюминиевый радиатор. Габариты радиатора составляют 159 ? 120 ? 27 мм. За его обдув отвечает 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике, также оснащённый подсветкой. Он поддерживает управление скоростью вращения методом ШИМ в пределах от 500 до 1800 об/мин, при этом обеспечивая воздушный поток до 69,34 CFM и статическое давление в 2,42 мм вод. ст. Уровень шума вентилятора не превышает 30 дБА.

Системы охлаждения Gammaxx L120T и L120 V2 также получили поддержку технологии предупреждения протечек. Данная технология отслеживает давление жидкости в системе охлаждения, и в случае его падения оповещает пользователя о возможной опасности. А что до RGB-подсветки у модели Gammaxx L120 V2, то она здесь как водится настраиваемая и совместима со всеми популярными технологиями управления подсветкой от производителей материнских плат.

Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения Gammaxx L120T и L120 V2 совместимы со всеми актуальными процессорными разъёмами Intel и AMD, кроме слишком крупного Socket TR4. Новинки должны появиться в продаже в ближайшем будущем. Стоимость пока что не уточняется, но она должна быть довольно низкой. Например, обычная Gammaxx L120 стоит около 50 евро.



