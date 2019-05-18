Две панели из закалённого стекла и подсветка: дебют ПК-корпуса Xigmatek Poseidon

Компания Xigmatek анонсировала компьютерный корпус со звучным названием Poseidon: на базе новинки можно сформировать игровую настольную систему.

Корпус получил две панели из закалённого стекла: они установлены сбоку и спереди. Кроме того, во фронтальной части предусмотрена многоцветная RGB-подсветка в виде полосы.

Возможно применение материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Есть семь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 360 мм.

Система может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. На панель с разъёмами выведены по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Для охлаждения можно задействовать до шести 120-миллиметровых вентиляторов. Есть также возможность установки радиаторов СЖО формата 120 мм и 240 мм.

Максимально допустимая высота процессорного кулера — 165 мм. В компьютере можно применять блоки питания длиной не более 170 мм.



