Серию KLEVV CRAS X RGB пополнили комплекты модулей памяти с частотой до 4266 МГц

Серию KLEVV CRAS X RGB пополнили комплекты модулей памяти с частотой до 4266 МГц

Бренд KLEVV, принадлежащий компании SK Hynix, расширил ассортимент своих модулей оперативной памяти, предназначенных для использования в игровых системах. Теперь в серии CRAS X RGB будут представлены комплекты модулей, для которых гарантирована способность работать с эффективной тактовой частотой до 4266 МГц.

Ранее в серии CRAS X RGB были доступны лишь комплекты объёмом 16 Гбайт (2 ? 8 Гбайт) и 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт) с частотой 3200 и 3466 МГц. Теперь же к ним присоединятся комплекты такого же объёма, но уже с частотой 3600, 4000 и 4266 МГц. К сожалению, на данный момент остаются неизвестными задержки новинок. По всей видимости, они будут объявлены уже в рамках предстоящей выставки Computex 2019, на которой и состоится презентация новых наборов.

Пока же отмечается, что модули DDR4-3600 ориентированы как на платформы Intel, так и AMD. Более скоростные комплекты в большей степени подойдут именно платформам Intel, хотя если слухи не врут, то новые процессоры Ryzen 3000 на Zen 2 также смогут «раскрыть» более скоростную оперативную память. Правда, на данный момент также неизвестно, на каких именно чипах SK Hynix построены новые модули, а это также может сказаться на совместимости.

Серию KLEVV CRAS X RGB пополнили комплекты модулей памяти с частотой до 4266 МГц

В конце же отметим, что, как и первые модули серии CRAS X RGB, более скоростные новинки оснащены радиаторами с крупными пластиковыми вставками для RGB-подсветки. Она здесь, конечно же, настраиваемая. Заявлена совместимость с технологиями управления подсветкой ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome RGB, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light.

Дата начала продаж, равно как и стоимость новых комплектов модулей оперативной памяти KLEVV CRAS X RGB пока что неизвестны.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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