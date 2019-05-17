450 долларов: первая карта microSD ёмкостью 1 Тбайт поступила в продажу

450 долларов: первая карта microSD ёмкостью 1 Тбайт поступила в продажу

Бренд SanDisk, принадлежащий компании Western Digital, начал продажи самой ёмкой флеш-карты памяти microSDXC UHS-I: изделие рассчитано на хранение 1 Тбайт информации.

Новинка была представлена в начале текущего года в ходе выставки мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019. Карта рассчитана на смартфоны топового уровня, видеорекордеры 4K/UHD и другие устройства.

Решение соответствует спецификации App Performance Class 2 (A2): показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении и записи составляет не менее 4000 и 2000 соответственно.

Утверждается, что карта способна осуществлять запись информации со скоростью до 90 Мбайт/с. Чтение выполняется на миксимальной для протокола UHS-I скорости, но в специальных совместимых устройствах может достигать 160 Мбайт/с.

450 долларов: первая карта microSD ёмкостью 1 Тбайт поступила в продажу

Изделие устойчиво к перепадам температур и рентгеновскому излучению. Кроме того, карте памяти не страшна влажность.

Приобрести терабайтную флешку microSDXC UHS-I можно по ориентировочной цене 450 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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