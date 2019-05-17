Результаты первых тестов 12-ядерного Ryzen 3000 настораживают

Результаты первых тестов 12-ядерного Ryzen 3000 настораживают

Утечек о новых процессорах много не бывает, тем более, когда речь идёт о 7-нм настольных процессорах AMD Ryzen 3000. Источником очередной утечки стала база данных теста производительности UserBenchmark, в которой обнаружилась свежая запись о тестировании инженерного образца будущего 12-ядерного процессора Ryzen 3000-й серии. О данном чипе мы уже упоминали, однако теперь хотелось бы рассмотреть сами результаты тестов.

Итак, инженерный образец с кодовым названием 2D3212BGMCWH2_37/34_N был протестирован на материнской плате с обозначением Qogir-MTS (скорее всего, инженерная плата на AMD X570) вместе с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, видеокартой Radeon RX 550 и жёстким диском на 500 Гбайт. Частота данного инженерного образца составляет всего 3,4/3,7 ГГц. У финальной версии чипа частота будет явно выше, а по слухам, 12-ядерный Ryzen 3000 и вовсе сможет разгоняться вплоть до 5,0 ГГц.

Результаты первых тестов 12-ядерного Ryzen 3000 настораживают

Что до результатов тестов, то они совсем не вызывают восхищения. Если сравнивать результаты инженерного образца с результатами 12-ядерного процессора AMD нынешнего поколения, Ryzen Threadripper 2920X, то оказывается, что новинка проигрывает до 15 %. Конечно, сказывается весьма немалая разница в тактовых частотах — у Ryzen Threadripper 2920X они составляют 3,5/4,3 ГГц. Финальная версия 12-ядерного Ryzen 3000 должна быть быстрее и по частотам, так что она должна опередить Ryzen Threadripper 2920X. Но на большую разницу рассчитывать на данный момент не приходится.

Результаты первых тестов 12-ядерного Ryzen 3000 настораживают

В оправдание результатов Ryzen 3000 ещё раз отметим, что это лишь инженерный образец с довольно низкой частотой. К тому же тестировался он, скорее всего, с ещё не оптимизированными драйверами. Наконец, UserBenchmark вряд ли можно назвать надёжным источником информации о производительности того или иного процессора. Да и по одному тесту судить чип явно не стоит.

Результаты первых тестов 12-ядерного Ryzen 3000 настораживают

Но, судя по всему, прирост производительности за счёт повышения IPC окажется ниже, чем ожидалось. Заметим, что данный показатель в любом случае окажется выше, нежели у Zen+, но наибольший прирост будет ощущаться лишь в некоторых задачах. Хорошая новость заключается в том, что до анонса Ryzen 3000 остаётся меньше двух недель, и на презентации AMD явно поделится информацией о производительности своих новинок.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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