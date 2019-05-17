Дизайн и характеристики Xiaomi Mi Band 4

Примерно через год после выпуска Xiaomi Mi Band 3, китайский производитель готовится представить следующее поколение фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4. Грядущая новинка прошла сертификацию тайваньского государственного агентства NCC, а в сети появились изображения фитнес-трекера.

По сравнению с Xiaomi Mi Band 3, Mi Band 4 выглядит изящнее и будет оснащен цветным OLED-дисплеем. Функциональная сенсорная клавиша больше не вогнутая, а просто обозначена кружочком, который будет виден и при отключенном дисплее. Четвертое поколение браслета получит поддержку Bluetooth 5.0 и более ёмкий аккумулятор – 135 мАч вместо 110 мАч.

К изображениям прилагается небольшой текст, который гласит, что Mi Band 4 будет оснащен будильником, музыкальным плеером и возможностью подключения по Bluetooth. Ожидаются две версии фитнес-трекера – с поддержкой NFC и без. Mi Band 4 также будет поставляться с виртуальным помощником Xiao AI.

Официальный дебют Xiaomi Mi Band 4 ожидается уже в конце мая. Стоимость устройства пока неизвестна. Предположительно, фитнес-трекер будет поставляться по такой же доступной цене, что и Xiaomi Mi Band 3 ($30).