В семейство видеокарт ASUS Dual GeForce GTX 1660 Ti EVO вошли три модели

Компания ASUS анонсировала графические ускорители серии Dual GeForce GTX 1660 Ti EVO: в семейство вошли три видеокарты, различающиеся максимальным значением частоты ядра.

Новинки используют чип TU116 на архитектуре NVIDIA Turing. Конфигурация включает 1536 потоковых процессоров и 6 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной.

У референсных изделий базовая частота ядра составляет 1500 МГц, турбо-частота — 1770 МГц. Память работает на эффективной частоте 12 ГГц. Именно такую частотную формулу имеет младшая из трёх новинок.

У более производительного варианта Dual GeForce GTX 1660 Ti EVO максимальная частота ядра увеличена до 1785 МГц. Наконец, старшая версия функционирует на частоте до 1845 МГц.

Система охлаждения ускорителей включает никелированные медные тепловые трубки и два вентилятора Axial Tech диаметром 80 мм. Эти кулеры полностью останавливаются при небольшой нагрузке.

Для подключения мониторов есть два коннектора HDMI 2.0b, а также по одному разъёму DisplayPort 1.4 и Dual-link DVI-D. Информации о цене новинок пока, к сожалению, не поступало.



