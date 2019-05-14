Xiaomi выпустит собственную электронную книгу

Компания Xiaomi готовится составить конкуренцию Amazon путем выпуска своей собственной электронной книги. Модель уже засветилась на ряде фотографий и рендеров, и называется она iReader T6.



Xiaomi iReader T6 – это полноценный ридер с экраном на электронных чернилах и с подсветкой. Используется панель Carta 1.2 с диагональю 6 дюймов, а под книги выделено 8 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ составила 1500 мАч, то есть на пару недель активного чтения заряда точно хватит.



Книга iReader T6 работает на прошивке iReader UI 2.0, особенности которой не раскрываются, а ее экран поддерживает разрешение 1072х1448 пикселей для комфортного чтения. Также отметим, что подсветка хоть и одноцветная, зато имеет 20 уровней яркости. Основу книги составил процессор Freescale IMX6. Цена iReader T6 включает модуль WI-FI для скачивания книг и обновления прошивки, а также аппаратные кнопки перелистывания и поддержку всех современных форматов электронных книжек. iReader T6 выйдет уже этим летом, но вряд ли будет продаваться за пределами Китая. Цена вопроса – 140 долларов США .