Fujitsu Lifebook U939X: трансформируемый ноутбук бизнес-класса

Fujitsu Lifebook U939X: трансформируемый ноутбук бизнес-класса

Компания Fujitsu анонсировала трансформируемый портативный компьютер Lifebook U939X, адресованный прежде всего корпоративным пользователям.

Новинка оборудована сенсорным дисплеем размером 13,3 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Крышку с экраном можно вращать на 360 градусов для перевода устройства в планшетный режим работы.

Максимальная конфигурация включает процессор Intel Core i7-8665U. Этот чип поколения Whiskey Lake содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота варьируется в диапазоне 1,9–4,8 ГГц. Процессор имеет встроенный графический ускоритель Intel UHD 620.

Портативный компьютер может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель вместимостью до 1 Тбайт.

Fujitsu Lifebook U939X: трансформируемый ноутбук бизнес-класса

Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, интерфейс Thunderbolt 3, стереофонические динамики и пр. Опционально может быть установлен модуль 4G/LTE для подключения к сотовым сетям.

Габариты составляют 309 ? 214,8 ? 16,9 мм, вес — приблизительно 1 кг. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 15 часов. Применена операционная система Windows 10 Pro.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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