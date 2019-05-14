Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris

Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris

В файлах драйверов для видеокарт регулярно можно обнаружить упоминания новых моделей графических ускорителей, ещё не представленных официально. Вот и в пакете драйверов AMD Radeon Adrenalin Edition 19.4.3 обнаружились записи о новых видеокартах Radeon RX 640 и Radeon 630.

Новые видеокарты получили идентификаторы «AMD6987.х». Идентичными идентификаторами, за исключением цифры после точки, обладают графические ускорители Radeon RX 550X и Radeon 540X. Как известно, это мобильные видеокарты начального уровня на графических процессорах Polaris. И тут сразу напрашивается вывод, что младших видеокарт на новых GPU Navi в ближайшее время мы не увидим. Вместо них нам вновь предложат старый-добрый Polaris.

Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris

В целом, для AMD не впервой выпускать видеокарты прошлого поколения под новыми названиями, «понижая» их в иерархии. Вот так Radeon 540X и RX 550X опустились на ступень ниже и превратились в Radeon RX 640 и 630 соответственно. Возможно, что и Radeon RX 560 превратится в Radeon RX 650.

Заметим, ранее неоднократно появлялись слухи, что новое поколения видеокарт AMD будет назваться «Radeon RX 3000», так что упоминания видеокарт 600-й серии оказались довольно неожиданными. Объяснить эти расхождения можно просто: в семействе Radeon RX 3000 будут собраны видеокарты среднего и верхнего уровней на новых графических процессорах Navi, а младшие модели войдут в серию Radeon RX 600. Либо же слухи неверны, и все новые видеокарты будут относиться к семейству Radeon RX 600. Наконец, серия Radeon RX 600 может быть представлена только в мобильном сегменте.

Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris

В конце напомним, что мобильные видеокарты Radeon 540X и RX 550X построены на 14-нм графических процессорах Polaris. В первом случае имеется 512 потоковых процессоров, тогда как во втором их может быть 512 или 640 в зависимости от версии. Максимальная тактовая частота GPU равна 1219 и 1287 МГц соответственно. Объём видеопамяти GDDR5 может быть равен 2 или 4 Гбайт в обоих случаях.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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