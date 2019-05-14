Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Компания Lenovo представила новую серию тонких и лёгких ноутбуков для бизнес-пользователей под названием ThinkBook. Кроме того, китайский производитель представил ноутбук ThinkPad X1 Extreme второго поколения (Gen 2), который сочетает в себе небольшую толщину и производительную «начинку».

На данный момент компания Lenovo в новом семействе представила лишь две модели ThinkBook S, которые характеризуются небольшой толщиной. Друг от друга новинки отличаются габаритами — они оснащены дисплеями диагональю 13 и 14 дюймов и называются ThinkBook 13s и 14s соответственно. Компьютеры выполнены в тонких металлических корпусах, толщина которых составляет 15,9 и 16,5 мм соответственно. Дисплеи, кстати, окружают весьма тонкие рамки, за счёт чего уменьшены и другие габариты. Весят новинки 1,4 и 1,5 кг соответственно.

Что до технических характеристик, то в обоих ThinkBook S использованы процессоры Intel Core восьмого поколения (Whiskey Lake), вплоть до Core i7. Объём оперативной памяти в меньшем ThinkBook 13s может составлять от 4 до 16 Гбайт, тогда как более крупный ThinkBook 14s предлагает от 8 до 16 Гбайт. Кстати, также более крупная модель оснащается дискретной видеокартой Radeon 540X.

Для хранения данных в новинках имеется твердотельный накопитель объёмом до 512 Гбайт. Разрешение дисплея в каждом случае составляет 1920 ? 1080 точек. Время автономной работы составляет 11 и 10 часов для 13- и 14-дюймовой модели соответственно. Также новинки могут похвастаться сканерами отпечатков пальцев и выделенным чипом для шифрования TPM 2.0.

Что касается нового ThinkPad X1 Extreme второго поколения, то от своего предшественника первого поколения он отличается более свежей и производительной аппаратной составляющей. Этот 15-дюймовый ноутбук оснащается новыми процессорами Intel Core H-серии девятого поколения (Coffee Lake-H Refresh), вплоть до восьмиядерных Core i9. Также новая версия ThinkPad X1 Extreme предложит дискретную видеокарту GeForce GTX 1650 Max-Q.

Объём оперативной памяти в максимальной комплектации ThinkPad X1 Extreme второго поколения составит 64 Гбайт, а для хранения данных будет предусмотрено до двух твердотельных накопителей общим объёмом до 4 Тбайт. В стандартной комплектации дисплей построен на 15,6-дюймовой IPS-панели с разрешением 1920 ? 1080 точек, а в качестве опции предлагается OLED-панель с разрешением 3840 ? 2160 точек.

Ноутбуки ThinkBook 13s и ThinkBook 14s поступят в продажу уже в этом месяце по цене от $729 и $749 соответственно. В свою очередь производительный ноутбук ThinkPad X1 Extreme второго поколения появится в магазинах в июле по цене от $1500.



