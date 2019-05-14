Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Компания Lenovo представила новую серию тонких и лёгких ноутбуков для бизнес-пользователей под названием ThinkBook. Кроме того, китайский производитель представил ноутбук ThinkPad X1 Extreme второго поколения (Gen 2), который сочетает в себе небольшую толщину и производительную «начинку».

На данный момент компания Lenovo в новом семействе представила лишь две модели ThinkBook S, которые характеризуются небольшой толщиной. Друг от друга новинки отличаются габаритами — они оснащены дисплеями диагональю 13 и 14 дюймов и называются ThinkBook 13s и 14s соответственно. Компьютеры выполнены в тонких металлических корпусах, толщина которых составляет 15,9 и 16,5 мм соответственно. Дисплеи, кстати, окружают весьма тонкие рамки, за счёт чего уменьшены и другие габариты. Весят новинки 1,4 и 1,5 кг соответственно.

Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Что до технических характеристик, то в обоих ThinkBook S использованы процессоры Intel Core восьмого поколения (Whiskey Lake), вплоть до Core i7. Объём оперативной памяти в меньшем ThinkBook 13s может составлять от 4 до 16 Гбайт, тогда как более крупный ThinkBook 14s предлагает от 8 до 16 Гбайт. Кстати, также более крупная модель оснащается дискретной видеокартой Radeon 540X.

Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Для хранения данных в новинках имеется твердотельный накопитель объёмом до 512 Гбайт. Разрешение дисплея в каждом случае составляет 1920 ? 1080 точек. Время автономной работы составляет 11 и 10 часов для 13- и 14-дюймовой модели соответственно. Также новинки могут похвастаться сканерами отпечатков пальцев и выделенным чипом для шифрования TPM 2.0.

Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Что касается нового ThinkPad X1 Extreme второго поколения, то от своего предшественника первого поколения он отличается более свежей и производительной аппаратной составляющей. Этот 15-дюймовый ноутбук оснащается новыми процессорами Intel Core H-серии девятого поколения (Coffee Lake-H Refresh), вплоть до восьмиядерных Core i9. Также новая версия ThinkPad X1 Extreme предложит дискретную видеокарту GeForce GTX 1650 Max-Q.

Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения

Объём оперативной памяти в максимальной комплектации ThinkPad X1 Extreme второго поколения составит 64 Гбайт, а для хранения данных будет предусмотрено до двух твердотельных накопителей общим объёмом до 4 Тбайт. В стандартной комплектации дисплей построен на 15,6-дюймовой IPS-панели с разрешением 1920 ? 1080 точек, а в качестве опции предлагается OLED-панель с разрешением 3840 ? 2160 точек.

Ноутбуки ThinkBook 13s и ThinkBook 14s поступят в продажу уже в этом месяце по цене от $729 и $749 соответственно. В свою очередь производительный ноутбук ThinkPad X1 Extreme второго поколения появится в магазинах в июле по цене от $1500.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen ProНоутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro
Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкойJonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой
HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100HP Omen X 2S – игровой ноутбук с двумя экранами за $2100
Fujitsu Lifebook U939X – ноутбук весом 1015 грамм, работающий до 15 часовFujitsu Lifebook U939X – ноутбук весом 1015 грамм, работающий до 15 часов
ASUS готовит игровой монитор TUF Gaming VG32VQ с технологией ELMB-SyncASUS готовит игровой монитор TUF Gaming VG32VQ с технологией ELMB-Sync
Блок рекламы


Похожие новости
Lenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90nLenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90n
Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраномLenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen ProНоутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro
Google представила 10? центр умного дома the Nest Hub Max с камеройGoogle представила 10? центр умного дома the Nest Hub Max с камерой
Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2Самый мощный суперкомпьютер мира будет использовать процессоры AMD с архитектурой, отличной от Zen 2
Alphacool представила необслуживаемую СЖО Eiswolf 240 GPX Pro для видеокарты AMD Radeon VIIAlphacool представила необслуживаемую СЖО Eiswolf 240 GPX Pro для видеокарты AMD Radeon VII
ASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколенияASUS ROG Strix B365-G Gaming: плата для компактного ПК на чипе Core девятого поколения
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Dell пополнила семейство ноутбуков Latitude новыми моделями на базе процессоров Intel Core vPro 8-го поколенияDell пополнила семейство ноутбуков Latitude новыми моделями на базе процессоров Intel Core vPro 8-го поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости