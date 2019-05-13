AMD перевела процессоры Ryzen 3000 на более продвинутый степпинг B0

Компания AMD недавно представила обновление библиотек AGESA, благодаря которому производители материнских плат смогут обеспечить своим изделиям с разъёмом Socket AM4 поддержку будущих процессоров Ryzen 3000. И изучая новые версии BIOS от компании ASUS, пользователь твиттер @KOMACHI_ENSAKA обнаружил, что AMD уже перевела процессоры Ryzen 3000 на новый степпинг B0.

Перевод процессоров Ryzen 3000 на степпинг B0 означает, что AMD уже доработала и улучшила свои чипы нового поколения. Как известно, в процессе разработки производители находят ошибки в своих процессорах и, исправляя их, выпускают чипы на новых степпингах. Обычно всё начинается со степпинга A0, которому соответствуют первые чипы, созданные в лаборатории. Затем идут степпинги A1 и A2, которые можно считать минорными обновлениями с небольшими доработками и исправлениями.

Скорее всего, на выставке CES 2019 в начале этого года глава AMD Лиза Су (Lisa Su) как раз и демонстрировала процессор Ryzen 3000, относящийся к степпингу A-серии. Переход к новой букве в названии степпинга обычно указывает на весьма значительные улучшения и доработки. Так что у процессоров B0 должно быть исправлено большинство недостатков и ошибок, обнаруженных в версиях A-серии, а также внесены другие изменения. Весьма вероятно, что процессоры Ryzen 3000 на степпинге B0 как раз и появятся в рознице.

Заметим, что на данный момент известна лишь дата анонса процессоров Ryzen 3000 — 27 мая, а вот дата начала продаж новинок до сих пор не определена. Однако появление процессоров со степпингом B0 является хорошим знаком, который может указывать на то, что до выхода Ryzen 3000 остаётся не так уж много времени. Напомним, что, по слухам, новые настольные процессоры AMD поступят в продажу в первой половине июля, да и сама AMD заявляла, что выйдут новинки летом.



